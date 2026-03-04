Si tenés una zapatilla eléctrica, enchufar estos 5 electrodomésticos puede causar un incendio en segundos

El uso de cables de extensión para dispositivos como microondas o estufas portátiles supera el flujo de corriente máximo y puede derretir el aislamiento interno.

El uso de alargadores o "zapatillas" es una solución común ante la falta de enchufes en el hogar, pero escondería un riesgo mortal. Expertos en energía advierten que conectar electrodomésticos de alta potencia a estos cables aumenta drásticamente el peligro de incendios, ya que exceden los límites de diseño para los que fueron fabricados.

La mayoría de las personas asume que si un dispositivo funciona al ser enchufado, la conexión es segura. Sin embargo, la seguridad eléctrica se basa en la carga soportada y no solo en la compatibilidad del enchufe. Los alargadores tienen un flujo de corriente máximo permitido que, al ser superado, genera un sobrecalentamiento invisible pero destructivo.

image El peligro oculto en la cocina y el lavadero Uno de los errores más frecuentes ocurre en la cocina con el horno microondas. Este aparato consume una cantidad considerable de electricidad en intervalos cortos para calentar alimentos con eficacia. Si se conecta a un cable de extensión, especialmente si hay otros elementos enchufados, el aumento repentino de la carga puede sobrecargar el sistema y provocar fallas graves.

image Las lavadoras modernas también representan un desafío crítico para la instalación eléctrica hogareña. Durante sus ciclos de calentamiento de agua, el consumo de energía trepa drásticamente, llegando a demandar entre 2.000 y 2.500 W. Esta potencia máxima debe estar respaldada siempre por una toma de corriente fija en la pared para evitar que el cable de extensión se derrita bajo la presión del flujo eléctrico.

image La razón técnica detrás de estos accidentes reside en la resistencia de los materiales. Los cables de extensión están diseñados para una intensidad específica; cuando la demanda de amperaje supera su capacidad, los electrones chocan con tal fuerza que generan calor excesivo. Si el cable está cubierto por alfombras o muebles, este calor no puede disiparse, lo que termina degradando y fundiendo el aislamiento plástico. Una vez que el material protector desaparece, el riesgo de cortocircuito e incendio es inminente.

Aparatos de funcionamiento continuo y térmico El caso de las heladeras y congeladores es distinto pero igualmente riesgoso. Estos electrodomésticos funcionan de manera continua durante todo el día. Esa carga constante de energía genera una acumulación de calor persistente en el alargador que, con el tiempo, daña la integridad del cableado interno. La recomendación de los especialistas es que estos equipos tengan su propia conexión directa de pared para permitir que el calor se disipe correctamente. image Finalmente, los hervidores de agua y los calefactores eléctricos portátiles cierran la lista de los dispositivos más peligrosos. Un hervidor requiere un calentamiento extremadamente rápido, lo que implica un pico de corriente muy alto en pocos segundos. Por su parte, los caloventores consumen mucha energía de forma sostenida durante periodos largos. Mezclar estos aparatos en una misma zapatilla eléctrica es una combinación que los expertos califican como especialmente peligrosa para la seguridad de cualquier vivienda. image Para proteger el hogar, se deben conectar directamente a la pared los siguientes equipos: Hornos microondas y tostadoras.

Heladeras, refrigeradores y congeladores.

Lavarropas y secarropas.

Hervidores eléctricos y cafeteras.

Calefactores y estufas eléctricas portátiles.