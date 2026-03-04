4 de marzo de 2026 - 10:18

Si tenés una zapatilla eléctrica, enchufar estos 5 electrodomésticos puede causar un incendio en segundos

El uso de cables de extensión para dispositivos como microondas o estufas portátiles supera el flujo de corriente máximo y puede derretir el aislamiento interno.

¿Conectás tus electrodomésticos a una zapatilla? Debés saber esto.&nbsp;

¿Conectás tus electrodomésticos a una zapatilla? Debés saber esto. 

Foto:

Por Sofía Serelli

El uso de alargadores o "zapatillas" es una solución común ante la falta de enchufes en el hogar, pero escondería un riesgo mortal. Expertos en energía advierten que conectar electrodomésticos de alta potencia a estos cables aumenta drásticamente el peligro de incendios, ya que exceden los límites de diseño para los que fueron fabricados.

Leé además

Las personas que desarrollan la resiliencia cuentan con estas 3 habilidades, según la psicología. 

Según la psicología, las personas resilientes desarrollaron 3 habilidades clave

Por Cristian Reta
la sombrilla rota no la tires, tenes un tesoro en casa: dos formas practicas de reutilizarla

La sombrilla rota no la tires, tenés un tesoro en casa: dos formas prácticas de reutilizarla

Por Andrés Aguilera

La mayoría de las personas asume que si un dispositivo funciona al ser enchufado, la conexión es segura. Sin embargo, la seguridad eléctrica se basa en la carga soportada y no solo en la compatibilidad del enchufe. Los alargadores tienen un flujo de corriente máximo permitido que, al ser superado, genera un sobrecalentamiento invisible pero destructivo.

image

El peligro oculto en la cocina y el lavadero

Uno de los errores más frecuentes ocurre en la cocina con el horno microondas. Este aparato consume una cantidad considerable de electricidad en intervalos cortos para calentar alimentos con eficacia. Si se conecta a un cable de extensión, especialmente si hay otros elementos enchufados, el aumento repentino de la carga puede sobrecargar el sistema y provocar fallas graves.

image

Las lavadoras modernas también representan un desafío crítico para la instalación eléctrica hogareña. Durante sus ciclos de calentamiento de agua, el consumo de energía trepa drásticamente, llegando a demandar entre 2.000 y 2.500 W. Esta potencia máxima debe estar respaldada siempre por una toma de corriente fija en la pared para evitar que el cable de extensión se derrita bajo la presión del flujo eléctrico.

image

La razón técnica detrás de estos accidentes reside en la resistencia de los materiales. Los cables de extensión están diseñados para una intensidad específica; cuando la demanda de amperaje supera su capacidad, los electrones chocan con tal fuerza que generan calor excesivo. Si el cable está cubierto por alfombras o muebles, este calor no puede disiparse, lo que termina degradando y fundiendo el aislamiento plástico. Una vez que el material protector desaparece, el riesgo de cortocircuito e incendio es inminente.

Aparatos de funcionamiento continuo y térmico

El caso de las heladeras y congeladores es distinto pero igualmente riesgoso. Estos electrodomésticos funcionan de manera continua durante todo el día. Esa carga constante de energía genera una acumulación de calor persistente en el alargador que, con el tiempo, daña la integridad del cableado interno. La recomendación de los especialistas es que estos equipos tengan su propia conexión directa de pared para permitir que el calor se disipe correctamente.

image

Finalmente, los hervidores de agua y los calefactores eléctricos portátiles cierran la lista de los dispositivos más peligrosos. Un hervidor requiere un calentamiento extremadamente rápido, lo que implica un pico de corriente muy alto en pocos segundos. Por su parte, los caloventores consumen mucha energía de forma sostenida durante periodos largos. Mezclar estos aparatos en una misma zapatilla eléctrica es una combinación que los expertos califican como especialmente peligrosa para la seguridad de cualquier vivienda.

image

Para proteger el hogar, se deben conectar directamente a la pared los siguientes equipos:

  • Hornos microondas y tostadoras.
  • Heladeras, refrigeradores y congeladores.
  • Lavarropas y secarropas.
  • Hervidores eléctricos y cafeteras.
  • Calefactores y estufas eléctricas portátiles.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que es el budin de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el budín de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
La fabricante de electrodomésticos Peabody pidió apertura de concurso de acreedores 

La fabricante de electrodomésticos Peabody solicitó el concurso preventivo para reestructurar sus deudas

Por Redacción Economía
si tu freezer hace este ruido, podria estar consumiendo mas de lo necesario

Si tu freezer hace este ruido, podría estar consumiendo más de lo necesario

Por Andrés Aguilera
adios al termotanque tradicional: la nueva alternativa eficiente del 2026 mas barata y moderna

Adiós al termotanque tradicional: la nueva alternativa eficiente del 2026 más barata y moderna

Por Andrés Aguilera