Si tu freezer hace este ruido, podría estar consumiendo más de lo necesario

Un ruido inusual en el freezer puede indicar sobreesfuerzo del motor y mayor consumo eléctrico. Detectarlo a tiempo ayuda a ahorrar energía y evitar fallas.

Por Andrés Aguilera

Si el freezer emite zumbidos constantes, vibraciones fuertes o chasquidos repetidos, puede estar trabajando de más. Ese esfuerzo extra impacta en el consumo eléctrico mensual. Dentro de los consejos de mantenimiento y ahorro energético en el hogar se advierte sobre señales acústicas. Identificar el origen permite prevenir desgaste y gasto innecesario.

Zumbido continuo y motor forzado

Un zumbido permanente suele indicar que el compresor funciona sin pausas adecuadas.

image

Cuando el motor no descansa, aumenta el consumo eléctrico sostenido. Esto puede deberse a burletes deteriorados o pérdida de frío interna.

El equipo intenta compensar esa fuga trabajando a mayor potencia. Con el tiempo, el sobreesfuerzo reduce la vida útil del compresor.

Vibraciones y desajustes estructurales

Las vibraciones fuertes pueden originarse en patas desniveladas o mal apoyo. Si el freezer no está estable, el motor genera resonancia amplificada.

Ese movimiento constante no solo molesta, también implica mayor exigencia mecánica. Revisar nivelación y distancia respecto a paredes mejora la circulación de aire.

Una ventilación deficiente obliga al sistema a enfriar con mayor intensidad.

image

Chasquidos frecuentes y ciclos irregulares

Los chasquidos repetidos pueden vincularse al termostato o relé de arranque. Cuando los ciclos de encendido son muy seguidos, hay ineficiencia energética.

También puede influir acumulación excesiva de escarcha en paredes internas.

Descongelar periódicamente ayuda a restablecer el rendimiento original. Si el ruido persiste, conviene consultar a un técnico matriculado.

