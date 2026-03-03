3 de marzo de 2026 - 13:25

Según la psicología, las personas resilientes desarrollaron 3 habilidades clave

Más allá de la perseverancia, especialistas en salud mental sostienen que la resiliencia se construye a partir de tres capacidades concretas vinculadas con la regulación emocional y la tolerancia a la incertidumbre.

Por Cristian Reta

Durante años, la resiliencia fue asociada únicamente con la capacidad de “levantarse” después de una caída. Sin embargo, la psicología moderna amplió esa definición y comenzó a enfocarse en los mecanismos internos que permiten sostener esa fortaleza en el tiempo.

Diversos análisis recientes, entre ellos uno publicado por Global English Editing, coinciden en que las personas resilientes no solo resisten la adversidad: desarrollan habilidades específicas que les permiten atravesarla sin quedar atrapadas en la ansiedad o la impulsividad.

Lejos de ser una cualidad innata, la resiliencia se construye a través de prácticas emocionales y cognitivas que pueden aprenderse. Según la evidencia psicológica actual, existen tres habilidades centrales que explican por qué algunas personas logran sostener el equilibrio incluso en contextos inciertos.

1. Tolerar la incomodidad sin reaccionar de inmediato

La primera habilidad es la capacidad de convivir con emociones incómodas sin tratarlas como una emergencia. Frente a situaciones ambiguas o estresantes, las personas resilientes no buscan soluciones instantáneas ni alivio inmediato.

Este punto está estrechamente vinculado con la llamada “tolerancia a la incertidumbre”, una variable ampliamente estudiada en psicología clínica. Según una investigación publicada por los Institutos Nacionales de Salud, cuanto mayor es la capacidad de soportar el malestar momentáneo, menor es la tendencia a desarrollar respuestas impulsivas o conductas evitativas.

2. Evitar explicaciones apresuradas

Otra característica central es la habilidad de no construir narrativas prematuras cuando la información es incompleta. En escenarios de incertidumbre una conversación ambigua, un resultado pendiente, una decisión laboral ayudan, ya que es frecuente que la mente complete los vacíos con suposiciones negativas.

Las personas resilientes, en cambio, suspenden el juicio hasta contar con datos suficientes. Esta pausa reduce la ansiedad anticipatoria y evita interpretaciones catastróficas que agravan el estrés.

3. Controlar el impulso de distracción o validación externa

En un contexto dominado por la hiperconectividad, es habitual buscar alivio en el teléfono, en redes sociales o en la opinión de terceros. La tercera habilidad clave es resistir ese impulso automático.

Esto no significa aislarse, sino diferenciar entre pedir ayuda y usar la distracción como mecanismo de escape. La resiliencia implica regular el impulso antes de actuar, permitiendo que la emoción pierda intensidad por sí sola.

Una fortaleza que se entrena

La psicología contemporánea subraya que estas tres habilidades pueden desarrollarse mediante prácticas de regulación emocional, reflexión consciente y entrenamiento en tolerancia a la incertidumbre. No se trata de eliminar el estrés, sino de modificar la forma en que se responde a él.

En tiempos marcados por cambios constantes y sobreestimulación digital, la resiliencia deja de ser solo una palabra asociada a la adversidad extrema y se convierte en una competencia cotidiana. Tolerar el malestar, evitar conclusiones precipitadas y regular impulsos son, hoy, los pilares silenciosos de una fortaleza mental más profunda.

