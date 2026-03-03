Qué significa, según la psicología, que las personas le den "like" a sus publicaciones en redes

En redes sociales , cada gesto es observado. Subir una foto, escribir un mensaje y, segundos después, darle “me gusta” a la propia publicación puede parecer un detalle menor. Sin embargo, desde la psicología social y la ciencia del comportamiento digital, este acto tiene interpretaciones concretas que van más allá de la simple vanidad.

Qué significa que alguien siempre elija sentarse en la punta de la mesa, según la psicología social

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que proyectan seguridad

La respuesta breve es clara y en la mayoría de los casos, no se trata de narcisismo patológico , sino de un mecanismo vinculado con la autoafirmación y la gestión de la identidad digital.

El profesor Ethan Kross, investigador de la Universidad de Michigan especializado en psicología y redes sociales, sostiene que las plataformas digitales amplifican la necesidad humana de validación social . Su trabajo muestra que la interacción en redes activa circuitos de recompensa similares a los que intervienen en experiencias placenteras.

Por su parte, la American Psychological Association (APA) ha difundido investigaciones que explican cómo la búsqueda de aprobación online está vinculada con procesos normales de construcción del yo, especialmente en contextos digitales donde la identidad se presenta y negocia públicamente.

Entre quienes suelen validar sus propios contenidos aparecen estos rasgos o motivaciones:

Autoafirmación

El gesto refuerza la coherencia entre lo que la persona publica y cómo se percibe a sí misma.

Necesidad de validación simbólica

En entornos donde el “like” representa aprobación, algunos individuos activan ese reconocimiento de forma inmediata.

Gestión estratégica de imagen

En ciertas plataformas, el primer “me gusta” puede funcionar como señal inicial que estimula la interacción de otros usuarios.

Normalización del algoritmo social

Algunas personas lo hacen por costumbre, ya que en determinadas redes el sistema otorga automáticamente el “like” propio, y quitarlo implicaría un acto consciente.

No todos estos comportamientos implican inseguridad. De hecho, la teoría de la autoafirmación sugiere que los individuos buscan mantener una imagen positiva de sí mismos en distintos ámbitos, incluido el digital.

darse like en redes a uno mismo

¿Es un signo de narcisismo?

Uno de los prejuicios más extendidos es asociar este hábito con rasgos narcisistas. Sin embargo, la evidencia científica es más matizada. El narcisismo clínico implica patrones persistentes de grandiosidad, necesidad extrema de admiración y falta de empatía.

Darle “like” a una propia publicación, por sí solo, no alcanza para establecer ese diagnóstico. La psicología contemporánea advierte que las redes sociales funcionan como escenarios públicos donde las normas tradicionales de interacción cambian. Validarse a uno mismo puede ser simplemente una extensión de mecanismos cotidianos de autoestima.

Además, el cerebro interpreta cada notificación como una pequeña recompensa social. Incluso el propio “me gusta” puede activar esa sensación inicial de aprobación, aunque provenga del mismo usuario.

En definitiva, el gesto no habla necesariamente de egocentrismo. Más bien revela cómo la identidad y la autoestima se expresan en un entorno donde la aprobación está cuantificada y visible.