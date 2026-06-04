Banana y avena en la licuadora: ¿para qué sirve y por qué se recomienda?

La mezcla de banana y avena en la licuadora se volvió una opción práctica para quienes buscan un desayuno rápido, una merienda más completa o algo simple antes de entrenar. Combina carbohidratos, fibra, potasio y textura cremosa sin necesidad de cocinar. No es una preparación mágica ni reemplaza una alimentación completa.
Aunque, por otro lado, puede ayudar a sostener la energía durante la mañana y evitar llegar con demasiado hambre a la siguiente comida.
Para qué sirve la banana con avena
La banana aporta carbohidratos de rápida disponibilidad y potasio, mientras que la avena suma fibra y carbohidratos de absorción más lenta.
Por eso, juntas pueden funcionar bien como desayuno saciante o como snack previo a una actividad física moderada.
Swim England recomienda un batido de banana y avena como opción previa al ejercicio, justamente porque aporta combustible para entrenar.
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Cómo preparar el batido
- 1 banana madura.
- 3 cucharadas de avena.
- 1 vaso de leche, yogur o bebida vegetal.
- Canela, cacao amargo o esencia de vainilla, opcional.
- Hielo, si se quiere más fresco.
Solo hay que licuar todo durante unos segundos hasta que quede cremoso. Si se quiere más espeso, se puede sumar más avena; si se quiere más liviano, más líquido.
Cuándo conviene tomarlo
Puede tomarse en el desayuno, como merienda o entre 60 y 90 minutos antes de entrenar, según tolerancia digestiva.
Si se busca más proteína, se puede agregar yogur griego, leche, queso untable, proteína en polvo o una cucharada de mantequilla de maní.