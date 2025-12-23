Súper fresca y sin horno: cómo hacer una irresistible torta amor, solo con 4 ingredientes

Hay recetas que te simplifican la vida como la Torta Amor, una preparación clásica de Chile que es ideal para esta época del año y por qué no, el postre ideal para las reuniones de fin de año y las Fiestas. Se prepara sin horno y combina tres ingredientes que son garantía de éxito: dulce de leche, crema y frutillas.
La Torta Amor es de esas recetas que funcionan todo el año, pero brillan especialmente cuando el calor aprieta o cuando no hay ganas de prender el horno. Es ideal para una merienda especial, un cumpleaños improvisado o ese momento en el que aparece el antojo dulce y queremos algo casero sin pasar horas en la cocina.
Uno de los secretos de esta torta está en la crema. En la góndola del súper hay mil opciones y no siempre es fácil saber cuál elegir. Para este tipo de postres, la recomendación es clara: crema para batir, alrededor del 36% de materia grasa. Es la clásica que monta bien, queda firme y cremosa, y mantiene la estructura del postre sin bajarse.
Si usás una crema más liviana, el resultado puede quedar demasiado blando; si vas a una doble crema, el relleno queda muy firme, aunque también funciona si buscás más estabilidad.
El armado es tan sencillo que casi no necesita explicación, pero el resultado sorprende. Capas de galletitas humedecidas, dulce de leche generoso, crema batida y frutillas frescas hacen de esta torta una opción fresca, equilibrada y muy tentadora. Un postre que no falla y que, además, se adapta fácilmente a lo que tengas en casa.