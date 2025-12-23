23 de diciembre de 2025 - 15:44

Súper fresca y sin horno: cómo hacer una irresistible torta amor, solo con 4 ingredientes

Esta postre no solo es muy fácil de preparar sino que también combina tres ingredientes que, juntos, son garantía de éxito: dulce de leche, crema y frutillas.

postre de frutilla y crema
Por Daniela Leiva

Hay recetas que te simplifican la vida como la Torta Amor, una preparación clásica de Chile que es ideal para esta época del año y por qué no, el postre ideal para las reuniones de fin de año y las Fiestas. Se prepara sin horno y combina tres ingredientes que son garantía de éxito: dulce de leche, crema y frutillas.

La Torta Amor es de esas recetas que funcionan todo el año, pero brillan especialmente cuando el calor aprieta o cuando no hay ganas de prender el horno. Es ideal para una merienda especial, un cumpleaños improvisado o ese momento en el que aparece el antojo dulce y queremos algo casero sin pasar horas en la cocina.

torta amor.

Uno de los secretos de esta torta está en la crema. En la góndola del súper hay mil opciones y no siempre es fácil saber cuál elegir. Para este tipo de postres, la recomendación es clara: crema para batir, alrededor del 36% de materia grasa. Es la clásica que monta bien, queda firme y cremosa, y mantiene la estructura del postre sin bajarse.

Si usás una crema más liviana, el resultado puede quedar demasiado blando; si vas a una doble crema, el relleno queda muy firme, aunque también funciona si buscás más estabilidad.

El armado es tan sencillo que casi no necesita explicación, pero el resultado sorprende. Capas de galletitas humedecidas, dulce de leche generoso, crema batida y frutillas frescas hacen de esta torta una opción fresca, equilibrada y muy tentadora. Un postre que no falla y que, además, se adapta fácilmente a lo que tengas en casa.

Ingredientes para la torta amor

El paso a paso para hacer el postre

  1. Colocá la crema bien fría en un bowl y batila hasta que quede firme, pero cremosa. Reservá en la heladera.
  2. Elegí una fuente o molde, puede ser rectangular o redondo. Si querés, podés humedecer apenas las galletitas con un chorrito de leche para que queden más suaves.
  3. Colocá una primera capa de galletitas cubriendo toda la base. Arriba, sumá una capa generosa de dulce de leche repostero y luego una de crema batida.
  4. Distribuí frutillas cortadas sobre la crema. Esto le da frescura y corta con el dulzor.
  5. Volvé a armar capas en el mismo orden hasta terminar con los ingredientes. Lo ideal es finalizar con crema y frutillas por encima.
  6. Llevá la torta a la heladera por al menos 2 horas para que tome cuerpo y las capas se integren bien.
  7. Servila bien fría. Es rápida, fresca y perfecta para cualquier antojo dulce. Si la hacés, probablemente pase a tu lista de recetas salvadoras.
