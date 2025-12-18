Fresco y navideño: cómo hacer el mejor y más fácil vitel toné para sorprender a todos

En la Argentina, hablar de la mesa de Navidad es hablar de tradiciones. Y si hay un plato que aparece año tras año, ese es el vitel toné. Frío, sabroso, rendidor y con ese equilibrio justo entre carne tierna y salsa cremosa, se ganó su lugar como uno de los grandes protagonistas de las Fiestas.
No importa si la noche es calurosa o si el menú es abundante, siempre hay espacio para una buena porción de vitel toné. Aunque su origen es italiano, este plato encontró en la cocina argentina una versión propia, más simple y adaptada a lo que tenemos a mano.
Lejos de ser una receta complicada, el vitel toné puede hacerse en casa sin técnicas difíciles ni ingredientes raros. De hecho, gran parte de su encanto está en la sencillez y en prepararlo con tiempo, algo que en Navidad se agradece, porque permite adelantar trabajo y disfrutar más del encuentro.
La clave está en elegir un buen corte, cocinarlo con paciencia y lograr una salsa suave, bien emulsionada, con sabor equilibrado, donde el atún no tape al resto de los ingredientes. Este vitel toné fácil es ideal tanto para quienes lo hacen todos los años como para los que se animan por primera vez.
Ingredientes para el vitel toné
Para la carne:
1 kg de peceto
1 cebolla
1 zanahoria
1 hoja de laurel
Sal y pimienta a gusto
Para la salsa:
2 latas de atún al natural (bien escurridas)
200 g de mayonesa
2 cucharadas de queso crema
2 filetes de anchoa (opcional, pero recomendable)
Jugo de 1/2 limón
Un chorrito del caldo de cocción de la carne
Para decorar:
Alcaparras
Aceite de oliva
El paso a paso de la receta tradicional de Navidad
Cocinar la carne
Colocá el peceto en una olla grande, cubrilo con agua y agregá la cebolla cortada en cuartos, la zanahoria en rodajas, el laurel, sal y pimienta. Llevá a hervor y cociná a fuego medio durante aproximadamente una hora, o hasta que la carne esté bien tierna. Apagá el fuego y dejá enfriar la carne dentro del caldo.
Preparar la salsa
En una procesadora o licuadora colocá el atún, la mayonesa, el queso crema, las anchoas y el jugo de limón. Procesá hasta obtener una crema lisa. Agregá de a poco un poco del caldo de cocción hasta lograr una salsa suave, cremosa y no demasiado espesa.
Cortar la carne
Una vez fría, retirás el peceto del caldo y cortalo en rodajas finas. Cuanto más finas, mejor se integran con la salsa.
Armar el vitel toné
En una fuente amplia, acomodá las rodajas de carne y cubrilas con la salsa. Podés hacerlo en capas o directamente bañar todo el peceto ya cortado.
Reposar y servir
Llevá a la heladera por al menos 4 horas, idealmente de un día para el otro. Antes de servir, decorá con alcaparras y un chorrito de aceite de oliva.