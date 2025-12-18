18 de diciembre de 2025 - 13:26

Fresco y navideño: cómo hacer el mejor y más fácil vitel toné para sorprender a todos

Este plato es un clásico simple, fresco y rendidor, que no puede faltar en la mesa navideña argentina.

vitel toné
Por Daniela Leiva

En la Argentina, hablar de la mesa de Navidad es hablar de tradiciones. Y si hay un plato que aparece año tras año, ese es el vitel toné. Frío, sabroso, rendidor y con ese equilibrio justo entre carne tierna y salsa cremosa, se ganó su lugar como uno de los grandes protagonistas de las Fiestas.

Leé además

fresca y rendidora: como hacer una torre de panqueques de espinaca, ideal para las juntadas de fin de ano

Fresca y rendidora: cómo hacer una torre de panqueques de espinaca, ideal para las juntadas de fin de año

Por Daniela Leiva
Reciclaje para Navidad

Si tenés guantes viejos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta espectacular idea navideña

Por Andrés Aguilera

No importa si la noche es calurosa o si el menú es abundante, siempre hay espacio para una buena porción de vitel toné. Aunque su origen es italiano, este plato encontró en la cocina argentina una versión propia, más simple y adaptada a lo que tenemos a mano.

Lejos de ser una receta complicada, el vitel toné puede hacerse en casa sin técnicas difíciles ni ingredientes raros. De hecho, gran parte de su encanto está en la sencillez y en prepararlo con tiempo, algo que en Navidad se agradece, porque permite adelantar trabajo y disfrutar más del encuentro.

La clave está en elegir un buen corte, cocinarlo con paciencia y lograr una salsa suave, bien emulsionada, con sabor equilibrado, donde el atún no tape al resto de los ingredientes. Este vitel toné fácil es ideal tanto para quienes lo hacen todos los años como para los que se animan por primera vez.

Aún estas a tiempo: esta es la auténtica receta del Vitel Toné argentino
Aún estas a tiempo: esta es la auténtica receta del Vitel Toné argentino
Aún estas a tiempo: esta es la auténtica receta del Vitel Toné argentino

Ingredientes para el vitel toné

Para la carne:

  • 1 kg de peceto

  • 1 cebolla

  • 1 zanahoria

  • 1 hoja de laurel

  • Sal y pimienta a gusto

Para la salsa:

  • 2 latas de atún al natural (bien escurridas)

  • 200 g de mayonesa

  • 2 cucharadas de queso crema

  • 2 filetes de anchoa (opcional, pero recomendable)

  • Jugo de 1/2 limón

  • Un chorrito del caldo de cocción de la carne

Para decorar:

  • Alcaparras

  • Aceite de oliva

    Esta es la receta infalible de Vitel Toné para que te salga rico, sabroso y súper cremoso esta Navidad.
    Esta es la receta infalible de Vitel Toné para que te salga rico, sabroso y súper cremoso esta Navidad.
    Esta es la receta infalible de Vitel Toné para que te salga rico, sabroso y súper cremoso esta Navidad.

El paso a paso de la receta tradicional de Navidad

  • Cocinar la carne

    Colocá el peceto en una olla grande, cubrilo con agua y agregá la cebolla cortada en cuartos, la zanahoria en rodajas, el laurel, sal y pimienta. Llevá a hervor y cociná a fuego medio durante aproximadamente una hora, o hasta que la carne esté bien tierna. Apagá el fuego y dejá enfriar la carne dentro del caldo.

  • Preparar la salsa

    En una procesadora o licuadora colocá el atún, la mayonesa, el queso crema, las anchoas y el jugo de limón. Procesá hasta obtener una crema lisa. Agregá de a poco un poco del caldo de cocción hasta lograr una salsa suave, cremosa y no demasiado espesa.

  • Cortar la carne

    Una vez fría, retirás el peceto del caldo y cortalo en rodajas finas. Cuanto más finas, mejor se integran con la salsa.

  • Armar el vitel toné

    En una fuente amplia, acomodá las rodajas de carne y cubrilas con la salsa. Podés hacerlo en capas o directamente bañar todo el peceto ya cortado.

  • Reposar y servir

    Llevá a la heladera por al menos 4 horas, idealmente de un día para el otro. Antes de servir, decorá con alcaparras y un chorrito de aceite de oliva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tener algunos hábitos logran que las personas adultas se vean mucho más jóvenes.

Cuáles son los hábitos que tienen en común las personas de 60 años que todavía se ven jóvenes

Por Alejo Zanabria
que es la pavlova: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la pavlova: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
Esta receta es perfecta para quienes no tienen mucho tiempo para cocinar.

Flan de coco en cinco minutos: la receta de un postre de solo 4 ingredientes

Por Alejo Zanabria
Un arbusto ideal para jardín y jardinería que protege plantas y privacidad natural

Este arbusto crece rápido, da privacidad y casi no necesita mantenimiento

Por Ignacio Alvarado