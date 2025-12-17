17 de diciembre de 2025 - 14:48

Reciclaje: el nuevo uso de un mouse antiguo, que te resuelve el regalo de Navidad

Ese mouse que ya no usás puede convertirse en una idea de reciclaje para tu escritorio o mesita de luz. Con ingenio, podrás reutilizarlo como accesorio en casa.

Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto.&nbsp;

Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto. 

Por Alejo Zanabria

Muchos guardan en un cajón ese mouse antiguo que quedó en desuso a medida que la tecnología fue avanzando. Aunque parecen inútiles, existe una idea casera que lo transforma en un accesorio práctico. En pocos pasos, y con algunos elementos extras, podrás encontrarle una función renovada en casa a un dispositivo que quedó en el tiempo.

Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto.

Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto.

Cómo convertir un viejo mouse en un soporte para celular

  1. El primer paso es abrir el mouse con cuidado y retirar todas las piezas en su interior, donde solo dejarás la carcasa.
  2. Luego, harás un corte frontal o una pequeña ranura superior con un cúter, lo suficientemente profunda para que el celular quede apoyado y no se deslice.
  3. Cubrir el interior con un pequeño pedazo de goma eva o un material similar.
  4. En caso de que el mouse sea pesado, no hace falta agregar peso extra, si es liviano, podrás rellenarlo con piedras pequeñas para darle estabilidad.
  5. Una idea opcional para la estética es pintarlo o decorarlo para una mayor atracción.
Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto.

Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto.

Para que quede firme y sea funcional, deberás seguir estos consejos

Si tu celular es grande o pesado, reforzá la base del mouse con una lámina metálica o cartón grueso pegado en la parte inferior. Para evitar que el celular se deslice, se puede colocar topes de goma o cinta antideslizante. También es posible ajustar la inclinación según el ángulo que prefieras.

Esta idea es ingeniosa para mantener el teléfono visible mientras trabajás o incluso descansás, además sirve como base de carga si dejás el espacio para el cable. Requiere paciencia y materiales básicos que encontrás en casa.

Ese mouse viejo que tenía un destino cercano a la basura, puede transformarse en un soporte práctico para tu celular. Es una idea simple y sin gastos, usando la tecnología anticuada y así sumarla a tus lugares de comodidad sin tener experiencia en manualidades.

Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto.

Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto.

