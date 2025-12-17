17 de diciembre de 2025 - 08:27

Para qué sirven las tapas metálicas de frascos: 3 usos reales que pocos aprovechan

Un truco de reciclaje revela cómo las tapas metálicas pueden resolver tareas prácticas del hogar y mejorar la organización.

Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

reciclaje: guarda los platos plasticos descartables y convertilos en un hermoso adorno de navidad

Reciclaje: guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
Corbatas; conocé todos los tips para guardarlas

No las tires: cómo reciclar esas corbatas que ya no usas para transformarlas en tu casa de manera sencilla

Por Redacción

Especialistas en organización y reutilización doméstica coinciden en que las tapas metálicas son resistentes, fáciles de limpiar y versátiles. Gracias a su forma plana y su borde elevado, permiten usos funcionales que hoy vuelven a ser tendencia por su bajo costo y practicidad. Estos son tres usos reales que pocos aprovechan.

image
Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

1. Mini organizadores magnéticos

Uno de los usos más prácticos es convertir las tapas en organizadores magnéticos. Al pegar un pequeño imán en la parte posterior, se pueden adherir a la heladera o a superficies metálicas. Así, sirven para guardar tornillos, alfileres, clips o llaves pequeñas, evitando que se pierdan. Este truco mejora la organización sin ocupar espacio.

image
Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

2. Apoyos para velas o sahumerios

Otro uso poco conocido es emplearlas como bases protectoras. Las tapas metálicas funcionan como apoyos para velas, sahumerios o varillas de incienso, ya que resisten el calor y evitan manchas en muebles. En el hogar, esta alternativa suma seguridad y practicidad.

image
Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

3. Moldes para manualidades y orden

Las tapas también pueden utilizarse como moldes para yeso, resina o masa flexible, ideales para crear pequeños objetos decorativos. Además, sirven para separar tornillos, monedas o piezas pequeñas durante reparaciones. Este uso refuerza el valor del reciclaje aplicado al día a día.

Reutilizar tapas metálicas demuestra que con un simple truco, objetos mínimos pueden tener un impacto real en el hogar. Una práctica sencilla que reduce residuos y suma funcionalidad.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

No los tires: el uso práctico de los broches de ropa viejos que resuelve un problema común en casa

Por Ignacio Alvarado
reciclaje: guarda la caja de pasta dental y transformala en un maravilloso adorno de navidad

Reciclaje: guardá la caja de pasta dental y transformala en un maravilloso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
Reciclaje creativo: un truco simple transforma frascos de café y ordena el hogar.

No los tires: 3 usos inesperados para los frascos de café que ahora son tendencia

Por Ignacio Alvarado
Es una idea práctica, simple y entretenida que recicla elementos olvidados en casa.

Con retazos de goma eva olvidados en casa, podés crear el juego de moda más divertido para la pileta

Por Redacción