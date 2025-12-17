Los
platos plásticos descartables que suelen quedar después de reuniones o fiestas pueden convertirse en un adorno navideño precioso. Con tijeras, pintura y algunos detalles simples, se transforman en coronas de Navidad, ideales para puertas, paredes o ventanas. Una idea económica de creativa y perfecta para reutilizar en casa. reciclaje,
Materiales de reciclaje que vas a necesitar
Para este adorno navideño necesitás pocos elementos:
Platos plásticos descartables (blancos o de color).
Tijeras o cúter (uso adulto).
Pintura acrílica verde, roja y blanca.
Papel crepé, cartulina o servilletas verdes.
Pompones, lana, cintas o moños.
Pegamento o silicona caliente.
Son materiales simples, ideales para una actividad creativa en familia.
Reciclaje guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad (1)
Paso a paso para hacer coronas con platos reciclados Recortá el centro del plato, formando un aro.
Pintá la base de color verde y dejá secar bien.
Decorá el aro con
papel crepé arrugado, simulando hojas.
Agregá
pompones rojos o plateados como si fueran frutos.
Sumá
cintas o moños en la parte superior.
Si querés un diseño distinto, podés pegar una
vela, bastón o figura navideña en el centro.
Colocá un
hilo o cinta para colgar en la puerta o la pared.
Reciclaje guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad (2)
Un adorno navideño simple, alegre y sustentable
Estas coronas hechas con
platos plásticos reciclados son livianas, económicas y muy vistosas. Funcionan perfecto para:
Además de decorar, ayudan a
reducir residuos y fomentan el reciclaje creativo durante las fiestas.
Reciclaje guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad (2)