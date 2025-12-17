17 de diciembre de 2025 - 10:05

Reciclaje: guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad

Reutilizá platos plásticos y creá coronas navideñas recicladas, coloridas y fáciles de hacer para decorar tu hogar.

Reciclaje guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad (1)
Por Andrés Aguilera

Los platos plásticos descartables que suelen quedar después de reuniones o fiestas pueden convertirse en un adorno navideño precioso. Con tijeras, pintura y algunos detalles simples, se transforman en coronas de Navidad, ideales para puertas, paredes o ventanas. Una idea económica de reciclaje, creativa y perfecta para reutilizar en casa.

Leé además

El potus no se ubica en cualquier zona de casa por un simple elemento decorativo, sino que actúa constantemente en el lugar ideal.

No es decoración: dónde ubicar el potus en casa para que actúe como escudo de fortaleza, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
El agua azucarada en el pelo es una alternativa favorable, aunque no debe utilizarse todos los días.

Agua azucarada para el pelo: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Redacción

Materiales de reciclaje que vas a necesitar

Para este adorno navideño necesitás pocos elementos:

  • Platos plásticos descartables (blancos o de color).

  • Tijeras o cúter (uso adulto).

  • Pintura acrílica verde, roja y blanca.

  • Papel crepé, cartulina o servilletas verdes.

  • Pompones, lana, cintas o moños.

  • Pegamento o silicona caliente.

Son materiales simples, ideales para una actividad creativa en familia.

Reciclaje guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad (1)

Paso a paso para hacer coronas con platos reciclados

  • Recortá el centro del plato, formando un aro.

  • Pintá la base de color verde y dejá secar bien.

  • Decorá el aro con papel crepé arrugado, simulando hojas.

  • Agregá pompones rojos o plateados como si fueran frutos.

  • Sumá cintas o moños en la parte superior.

  • Si querés un diseño distinto, podés pegar una vela, bastón o figura navideña en el centro.

  • Colocá un hilo o cinta para colgar en la puerta o la pared.

Reciclaje guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad (2)

Un adorno navideño simple, alegre y sustentable

Estas coronas hechas con platos plásticos reciclados son livianas, económicas y muy vistosas. Funcionan perfecto para:

  • Puertas de entrada

  • Habitaciones

  • Jardines de infantes o escuelas

  • Decoración exterior bajo techo

Además de decorar, ayudan a reducir residuos y fomentan el reciclaje creativo durante las fiestas.

Reciclaje guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad (2)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Para qué sirven las tapas metálicas de frascos: 3 usos reales que pocos aprovechan

Por Ignacio Alvarado
Corbatas; conocé todos los tips para guardarlas

No las tires: cómo reciclar esas corbatas que ya no usas para transformarlas en tu casa de manera sencilla

Por Redacción
Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

No los tires: el uso práctico de los broches de ropa viejos que resuelve un problema común en casa

Por Ignacio Alvarado
reciclaje: guarda la caja de pasta dental y transformala en un maravilloso adorno de navidad

Reciclaje: guardá la caja de pasta dental y transformala en un maravilloso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera