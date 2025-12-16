No las tires: cómo reciclar esas corbatas que ya no usas para transformarlas en tu casa de manera sencilla

Las corbatas que quedan olvidadas en el placard pueden convertirse en un objeto útil y decorativo mediante una idea simple para reciclar dentro de casa. Combina practicidad, diseño y cuidado del ambiente. Este tipo de accesorios suele dejar de usarse por cambios de moda , desgaste o falta de ocasiones formales, aunque su tela y sus estampados siguen en perfecto estado.

Frente a ese escenario, reciclar y transformarlas como estuches para anteojos es una alternativa funcional que permite proteger los lentes del uso diario, evitar rayones y sumar un toque personal a un objeto cotidiano sin necesidad de grandes inversiones ni conocimientos avanzados de costura.

En pocos pasos, una corbata puede transformarse en un estuche liviano, flexible y fácil de transportar, ideal para llevar en la cartera, la mochila o el bolso. Además de resolver una necesidad práctica, esta propuesta contribuye a reducir el desperdicio textil y fomenta hábitos de consumo más responsables , al prolongar la vida útil de prendas que de otro modo quedarían en desuso. Cada estuche resulta único, ya que conserva los colores y diseños originales de la corbata elegida.

- Corbata en desuso, en buen estado y de tela firme

- Hilo resistente, preferentemente del color de la corbata

- Aguja de coser

- Alfileres para sujetar la tela durante el armado

- Velcro autoadhesivo o para coser

Paso a paso

- Extender la corbata sobre una superficie plana, limpia y bien iluminada, asegurándose de que la tela esté estirada y sin pliegues.

- Definir qué extremo de la corbata se usará como base del estuche y cortar ese sector con tijera, procurando que el borde quede recto y prolijo.

- Doblar la corbata sobre sí misma hasta formar un bolsillo del tamaño adecuado para los anteojos, verificando que entren cómodamente sin quedar ajustados.

- Sujetar los bordes laterales con alfileres para mantener la forma mientras se realiza la costura.

- Coser ambos costados con aguja e hilo, utilizando puntadas firmes y parejas para garantizar resistencia y durabilidad en el uso diario.

- Retirar los alfileres una vez finalizada la costura y revisar que no queden aberturas por donde puedan deslizarse los anteojos.

- Colocar las tiras de velcro en la parte superior del estuche, alineando correctamente ambas caras para facilitar el cierre.

- Coser o adherir el velcro según el tipo elegido, asegurándose de que quede bien fijo.

- Probar el estuche con los anteojos dentro, cerrarlo y comprobar que el ajuste sea seguro y práctico.