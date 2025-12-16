De terapia intensiva al "boom resiliente": por qué el comprar y reciclar propiedades es la inversión estrella

Después de meses de freno y obradores quietos, el mercado inmobiliario vuelve a mostrar señales fuertes. La clave: una renovada tranquilidad de los desarrolladores, la reaparición (casi simbólica) del crédito y un segmento ultra-premium que convalida precios que superan los USD 10.000 el metro. En paralelo, el arte de comprar, reciclar y revender se consolida como la estrategia más rentable.

El Arquitecto Oscar Puebla, referente del sector, lo confirma a Los Andes: el mercado dejó atrás la terapia intensiva y se instala en la "tranquilidad". El humor del sector desarrollador, termómetro clave, es positivo, potenciado por la expectativa que generó el regreso de los créditos hipotecarios, un puntapié inicial que ha servido para reordenar el tablero.

El premium avanza sin freno: señal de un país más caro 20231101182636_flipping-2 Comprar y reciclar propiedades se convierte en un negocio rentable. El dato más impactante es la fiebre del segmento más alto. Mientras que las unidades tradicionales luchan por moverse entre los USD 3.500 y USD 4.000 el metro cuadrado, la franja ultra-premium está desatada. La noticia de que en Puerto Madero se inician obras con precios de USD 10.000/m² es la señal más clara de que un grupo de inversores está "leyendo una Argentina más estable y más cara en el mediano plazo". Esta brecha entre el mercado masivo y el ultra-lujo es el termómetro del momento. Los desarrolladores están convalidando valores de tierra que parecían inalcanzables y, además, el flujo de compradores extranjeros que encuentran precios competitivos vuelve a mirar a Buenos Aires. La conclusión del sector es clara: después de mucho tiempo, se volvió a apostar a futuro, marcando el inicio de una nueva etapa que podría tener como motor al crédito, una vez que reaparezca en condiciones razonables.

Oportunidad híbrida: reciclar y la resiliencia Para la ingeniera civil Mariana Stange explica a nuestro medio, el mercado de oportunidades se define por el contexto híbrido de trabajo y la importancia de la localización. La especialista identifica dos polos de inversión. Por un lado, la reconversión del microcentro: zonas como Av. Alem y Catalinas ofrecen oficinas con valor patrimonial a precios atractivos para transformarse en viviendas o formatos mixtos. Por otro lado, la búsqueda de carácter en Palermo, Belgrano y Núñez, donde los PH, lofts y propiedades con terrazas o patios son los más buscados. Stange subraya que "el aire libre, la biofilia y los espacios con carácter se volvieron activos estratégicos". Esto nos lleva al concepto de "espacios resilientes": propiedades que pueden adaptarse, cambiar de uso y volver a cobrar vida con una intervención inteligente. Reciclar, además, es una estrategia económica, ambientalmente más sustentable y de puesta en valor patrimonial.

Propiedades: el ladrillo como garantía de renta La estrategia de comprar, refaccionar y revender (o alquilar en dólares) dejó de ser una rareza para convertirse en una tendencia firme entre inversores que buscan rentabilidad previsible. El llamado flipping se enfoca en inmuebles con potencial y carácter, como los PH con valor patrimonial en Palermo Soho o Hollywood. Pablo Barrera, de Alto Grande Desarrollos, explica que la clave está en el nivel de intervención: se destina entre el 30% y el 50% del valor original de la propiedad a la remodelación, buscando elevar el producto al nivel premium. La regla financiera es que el costo total (compra más reciclaje) no exceda el 70% del valor de venta estimado para proteger un margen que puede oscilar entre el 20% y el 30% en proyectos controlados. Esta estrategia permite generar una renta mensual en dólares difícil de igualar en otros mercados, consolidándose como una alternativa rentable para quienes saben identificar oportunidades y gestionar obras.

El veredicto del sector es unánime: el desarrollador confía, la tierra se revaloriza y la demanda, impulsada por el lujo y la estrategia del reciclaje inteligente, empieza a moverse.