En medio de las negociaciones por el presupuesto y la reforma, el Gobierno aceleró las transferencias a las provincias

En la antesala de una sesión histórica en el Congreso y las negociaciones con los distintos partidos dialoguistas, el Gobierno aceleró el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias correspondientes al mes de diciembre. La consultora Politikón Chaco informó que en lo que va del mes ya se giraron más fondos que en los últimos 5 meses juntos .

Según los datos recopilados hasta el viernes 12 de diciembre, el Gobierno Nacional había distribuido un total de $43.000 millones en concepto de ATN , concentrados tres provincias: Tucumán con $20.000 millones , Misiones con $12.000 millones , y Chaco con $11.000 millones .

Estas son las provincias consideradas estratégicas para el oficialismo de cara al actual escenario político en el que buscan aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral para antes de que comience el año.

El importe también pronostica que las transferencias podrían ampliarse en los próximos días. Al menos tres provincias están con sus fondos devengados, los cuales son Catamarca con $10.500 millones , Entre Ríos con $7.000 millones , y Salta con $6.000 millones .

Los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias en lo que va del 2025.

Los envíos tienen mucha relación con los movimientos que se dieron en los distintos bloques parlamentarios: la salida de legisladores de Unión por la Patria y el pase de otros a La Libertad Avanza para convertirla en primera minoría .

Las provincias que recibieron más transferencias de ATN

"En noviembre el Gobierno no distribuyó ATN, siendo el único mes durante el 2025 cuya ejecución fue de $0", detallaron. Otro dato es que el mes con mayor volumen de transferencias hasta ahora había sido mayo, cuando el total alcanzó los $21.000 millones. En lo que va de diciembre, los pagos superaron con creces ese registro. "El parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo mes récord de distribución de ATN no solo para este 2025 sino para toda la era Milei", destacó el trabajo.

ATN Las provincias que recibieron más ATN en lo que va del año. Politikón Chaco

El acumulado del 2025 indica que en total 15 provincias recibieron ATN a lo largo del año. Hasta el 12 de diciembre, el ranking lo encabeza Tucumán con $35.000 millones. Luego le sigue Misiones con $19.000 millones y por detrás comparten el tercer puesto Chaco y Neuquén con $18.000 millones.

Sin embargo, el orden podría verse modificado una vez que se efectúen los pagos devengados. El informe indica que cuando se concreten las transferencias a Salta y Entre Ríos, ambas parían a ocupar el segundo lugar, igualando a Misiones.