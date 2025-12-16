Luis Caputo defendió el cambio en las bandas de flotación del dólar y dijo cómo le servirá al Banco Central

Luego de que el Gobierno anunciara que la flotación de las bandas del dólar se actualizará por inflación , el ministro de Economía, Luis Caputo dio una entrevista donde defendió el cambio del esquema cambiario y explicó cuál es su plan para acumular reservas en 2026.

El Banco Central anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación: desde cuándo

El funcionario habló en La Casa Streaming y planteó: "El esquema de bandas se mantiene. El cambio es muy menor, pero es una mejora de lo que teníamos , no quiere decir que el ritmo de ajuste del techo de la banda va a subir: va a ir acompañado con la inflación".

A su vez, admitió que "este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, el ritmo de crawl va a ser menor ". Luego sumó: "Es variable ahora, pero mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, que es el sesgo de la política monetaria y como todos sabemos ahora la inflación es un fenómeno monetario, el proceso de desinflación va a continuar ".

Ayer, el Banco Centra anunció un cambio en el esquema cambiario: desde enero de 2026, las bandas de flotación del dólar dejarán de ajustarse a un porcentaje fijo y pasarán a actualizarse mensualmente, según la inflación que informe el Indec . La medida busca dar mayor previsibilidad al mercado y fortalecer reservas.

Hasta ahora, el esquema de bandas se actualizaba a un ritmo del 1% mensual . Con el cambio, el ajuste pasará a reflejar el dato de inflación, que en el último registro fue del 2,5%. De este modo, desde enero la banda se moverá en esa proporción y el techo del dólar se ubicará en torno a los $1.556.

Esto va a permitir al Banco Central, presidido por Santiago Bausili, dejar que el precio fluctúe sin necesidad de vender reservas de manera inmediata, como lo venía haciendo en el último tiempo.

"Lo que vimos en los últimos meses no es otra cosa que la secuencia en la caída de la demanda de dinero. Lo normal es que se remonetice la economía y que el BCRA mantenga sesgo contractivo, la inflación va a seguir convergiendo a la baja, el nivel del techo de la banda probablemente termine siendo más bajo", remarcó el ministro.

Cuál será la estrategia para acumular reservas

En la entrevista, Caputo también reveló qué es lo que harán para acumular reservas en el 2026. Afirmó que hasta ahora el gobierno podía acumular como máximo un 25% de los dólares que compraba, pero que ahora lo podrán hacer con el 100%.

"Nosotros teníamos que cancelar la deuda. El Gobierno respeta la propiedad privada y las deudas. Comprar compramos siempre. El asunto es que acumular se hacía más difícil porque teníamos que pagar las deudas", detalló.

Embed Luis Toto Caputo, Ministro de Economía, aclara confusiones sobre la compra y acumulación de reservas#TiempoLibre pic.twitter.com/gk3JCDrHg7 — LA CASA Streaming (@somoslacasaok) December 16, 2025

El cambio que se implementará el 1 de enero del 2026 es posible "gracias al éxito del programa en contener esa incertidumbre electoral que se generó previo a las elecciones. Es que ahora podemos implementar esto", añadió.

"A partir de enero, en vez de comprar dólares el Tesoro y usarlo para pagar deudas, y retener 25 centavos de un dólar, el que puede comprar es el BCRA y retener el dólar entero y acumular reservas", concluyó.

En otro tramo de la entrevista deslizó la posibilidad de que el viceministro de Economía, Jose Luis Daza, asuma como ministro del Palacio de Hacienda en Chile, luego de la victoria de José Antonio Kast.

“La posibilidad que Daza sea ministro de Economía de Chile existe y lo estará evaluando. El compromiso que tiene él con Argentina es enorme. Espero que se quede con nosotros“, comentó Caputo, sin embargo, sumó que "si tiene la motivación de encarar una cosa así para Chile, yo lo voy a apoyar también".