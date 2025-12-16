Renunció Juan Pazo, el titular de ARCA: quién lo reemplazará

Juan Pazo renunció a la dirección ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), por lo que será reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez a partir del 18 de diciembre.

La novedad se conoció este martes a través del decreto N° 890/2025 , firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. El cambio en la dirección ejecutiva de la ex-AFIP apunta a asegurar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país, según dijo el gobierno.

ARCA es el ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Vázquez, nuevo titular, venía desempeñándose como director general de la Dirección General Impositiva ( DGI ) desde la creación de ARCA durante la era de Milei.

De acuerdo al comunicado de la cartera de Economía, Pazo "volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual desarrolló exitosamente toda su vida profesional" y "seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro Caputo".

También subrayó que la gestión de Juan Pazo estuvo marcada por “grandes y profundas transformaciones” en ARCA, entre las que se incluyen la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.

Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA. Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa!

Andrés Vázquez, jefe de la DGI, está bajo la mira por sus movimientos patrimoniales y participación en sociedades offshore. Andrés Vázquez pasa de ser el jefe de la DGI a director de ARCA

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA

Vázquez llega al nuevo cargo, uno de los más importantes en la estructura estatal, con una extensa trayectoria en el sector fiscal y con un perfil técnico que refuerza los objetivos del Gobierno en cuanto a control y fiscalización, dado el rol que ocupó hasta hoy.

En su trayectoria, además de pasar varios años en el fisco, acumula títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Andrés Vázquez, jefe de la DGI, está bajo la mira por sus movimientos patrimoniales y participación en sociedades offshore (Gentileza / La Nación) Andrés Vázquez había sido noticia en 2024 por sus movimientos patrimoniales y participación en sociedades offshore (Gentileza / La Nación)

También recibió capacitaciones en Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA).

Vázquez fue noticia en diciembre del año pasado por la compra de tres departamentos en Miami, por un valor de 2.040.000 dólares, a través de sociedades offshore que nunca declaró en la Oficina Anticorrupción (OA), según investigó el periodista Hugo Alconada Mon para diario La Nación.

En ese entonces, el gobierno de Milei le quitó importancia al caso y dijo que el funcionario “ya fue sobreseído” y que es un “tema del pasado”.

Alguna vez, Vázquez fue desplazado por diferentes investigaciones internas donde lo acusaban de estar involucrado en hechos de corrupción y hostigamientos políticamente direccionados. En 2009, además, encabezó un operativo de hostigamiento contra el Grupo Clarín, cuando la entonces AFIP estaba bajo órdenes de Ricardo Echegaray en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.