Impuesto a las Ganancias: a partir de qué sueldo se paga en abril 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del Impuesto a las Ganancias que rigen durante el primer semestre de 2026 y que impactan de lleno en los sueldos de abril. Los nuevos valores surgen del ajuste por la inflación del 14,29% registrada entre julio y diciembre de 2025.

Con esta actualización, cambian los ingresos mínimos a partir de los cuales se paga el tributo. Por eso, muchos trabajadores buscan saber a partir de qué sueldo se paga Ganancias en abril , según su situación familiar y las deducciones vigentes.

El Impuesto a las Ganancias se aplica únicamente cuando los ingresos superan un determinado piso, que varía según la carga familiar del contribuyente y se calcula sobre el salario luego de deducciones.

Para el período de enero a junio de 2026, los valores son:

El piso varía según la cantidad de hijos y la situación familiar.

Estos montos fueron actualizados por ARCA en base a la inflación del segundo semestre de 2025 y determinan quiénes quedan alcanzados por el impuesto en abril.

Deducciones y escalas: las claves para entender cuánto se paga

Las deducciones personales son fundamentales porque reducen la base imponible sobre la que se calcula el impuesto. Durante el primer semestre de 2026, estos valores aumentan de forma progresiva mes a mes.

Psicología Según la psicología, ordenar los billetes se relaciona con la necisidad de orden. Web

Principales deducciones:

Ganancia no imponible : pasa de $429.316,88 en enero a $2.575.901,25 en junio .

: pasa de a . Deducción por cónyuge : sube de $404.330,39 a $2.425.982,33 .

: sube de a . Deducción por hijo : aumenta de $203.905,29 a $1.223.431,74 .

: aumenta de a . Deducción especial: también se incrementa durante el semestre, impactando directamente en el cálculo final del impuesto.

En paralelo, la escala progresiva determina cuánto se paga según el nivel de ingresos. Las alícuotas arrancan en el 5% para ingresos más bajos y escalan hasta el 35% para los niveles más altos, aplicando montos fijos más un porcentaje sobre el excedente.