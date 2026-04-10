Con esta actualización, cambian los ingresos mínimos a partir de los cuales se paga el tributo. Por eso, muchos trabajadores buscan saber a partir de qué sueldo se paga Ganancias en abril, según su situación familiar y las deducciones vigentes.
Impuesto a las Ganancias: a partir de qué sueldo se paga en abril 2026
El Impuesto a las Ganancias se aplica únicamente cuando los ingresos superan un determinado piso, que varía según la carga familiar del contribuyente y se calcula sobre el salario luego de deducciones.
Para el período de enero a junio de 2026, los valores son:
Un trabajador soltero sin hijos paga si su sueldo bruto supera los $2.998.725, equivalente a un neto de $2.488.942.
Un trabajador soltero con un hijo tributa desde un ingreso en mano de $2.692.757.
Con dos hijos, el piso neto asciende a $2.896.573.
Un trabajador casado con dos hijos comienza a pagar desde los $3.300.726 netos.
Estos montos fueron actualizados por ARCA en base a la inflación del segundo semestre de 2025 y determinan quiénes quedan alcanzados por el impuesto en abril.
Deducciones y escalas: las claves para entender cuánto se paga
Las deducciones personales son fundamentales porque reducen la base imponible sobre la que se calcula el impuesto. Durante el primer semestre de 2026, estos valores aumentan de forma progresiva mes a mes.
Principales deducciones:
Ganancia no imponible: pasa de $429.316,88 en enero a $2.575.901,25 en junio.
Deducción por cónyuge: sube de $404.330,39 a $2.425.982,33.
Deducción por hijo: aumenta de $203.905,29 a $1.223.431,74.
Deducción especial: también se incrementa durante el semestre, impactando directamente en el cálculo final del impuesto.
En paralelo, la escala progresiva determina cuánto se paga según el nivel de ingresos. Las alícuotas arrancan en el 5% para ingresos más bajos y escalan hasta el 35% para los niveles más altos, aplicando montos fijos más un porcentaje sobre el excedente.