1 de junio de 2026 - 09:13

Con aguinaldo y bono: cuánto cobrarán los jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES en junio

ANSES confirmó los montos de junio con aumento, bono y medio aguinaldo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

ANSES también actualizó los montos de la AUH, PUAM y Pensiones No Contributivas para junio de 2026.

ANSES también actualizó los montos de la AUH, PUAM y Pensiones No Contributivas para junio de 2026.

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Por Redacción Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que cobrarán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales durante junio de 2026. El incremento será del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Con la actualización de haberes, el bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo, los jubilados que perciben la mínima recibirán un total de $674.976,99. Además, ANSES difundió el calendario completo para saber cuándo cobran cada una de las prestaciones según la terminación del DNI.

ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio

ANSES detalló que los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán en junio un total de $674.976,99. Ese monto incluye el haber actualizado de $403.317,99, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente, que asciende a $201.659.

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Los jubilados que cobran la m&iacute;nima recibir&aacute;n en junio un total de $674.976,99 con bono y aguinaldo incluidos.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán en junio un total de $674.976,99 con bono y aguinaldo incluidos.

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar el equivalente de la jubilación mínima más el refuerzo. Según explicó el organismo, esto permitirá que quienes superan el piso previsional también reciban un adicional, aunque ajustado de acuerdo con el monto de su prestación.

Los montos confirmados por ANSES para junio de 2026 quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.317,99
  • Jubilación mínima con bono: $473.317,99
  • Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.976,99
  • PUAM: $322.654,39
  • PUAM con bono y aguinaldo: $553.981,59
  • Pensión no contributiva por Invalidez y Vejez: $282.322,59
  • PNC con bono y aguinaldo: $493.483,89
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono y aguinaldo: $674.976,99

En paralelo, también aumentarán las asignaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $144.932, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanzará los $471.915. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubicará en $72.474.

Cuándo cobran los jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES en junio de 2026

ANSES publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, los pagos comenzarán el 8 de junio para los DNI terminados en 0 y finalizarán el 22 de junio para los terminados en 9.

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El calendario de pagos de ANSES comenzar&aacute; el 8 de junio y se organizar&aacute; seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI.

El calendario de pagos de ANSES comenzará el 8 de junio y se organizará según la terminación del DNI.

El calendario para quienes cobran más de un haber mínimo iniciará el 23 de junio y se extenderá hasta el 29 de junio, también según la terminación del documento.

Las fechas de pago para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo son:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Para jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, el cronograma será el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

En tanto, los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo cobrarán entre el 8 y el 22 de junio, mientras que la Asignación por Embarazo tendrá pagos entre el 10 y el 24 de junio.

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