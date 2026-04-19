Historia: 73 años de la FEM, entidad clave en el empresariado provincial

El 26 de octubre se conmemora el Día de la Federación Económica de Mendoza . Sin embargo, un reciente relevo de su archivo permite descubrir que esta entidad se comenzó a gestar meses antes. Al cumplirse 73 años de esta idea inicial, un 11 de marzo, resulta oportuno un repaso por los orígenes de la entidad.

Eran los años ’50 en Mendoza y profundas transformaciones en su estructura productiva se estaban gestando . En ese momento, la vitivinicultura era la actividad central, pero también comenzaban a cobrar dinamismo otros sectores, como las industrias de conservas de frutas y hortalizas, las fábricas de tomate y de aceite de oliva; así como la consolidación de la industria hidrocarburífera y demandas de mayores servicios (Rodríguez Vázquez, Barrio, Timmermann, 2023). Progresivamente, diversos actores económicos integran la estructura económica provincial, tienen demandas y preocupaciones específicas, y hacen oír su voz ante el gobierno de turno.

Participación ciudadana. Publicación de la FEM en diario Los Andes de un aviso conmemorativo del sesquicentenario de la independencia argentina, en 1966.

Es probable que esto motivó que el 11 de marzo de 1953 un grupo de 44 empresarios , representantes de entidades multisectoriales, se reuniera en la Ciudad de Mendoza para integrar lo que sería la asamblea constituyente de la Federación Económica de Mendoza. Esta organización gremial empresaria procuró la representación de esos múltiples intereses ante los poderes públicos, nacionales y provinciales.

Para ese entonces , existía ya en Mendoza otra institución que nucleaba a los sectores comerciales e industriales, la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza) que desde 1918 colaboraba con el desarrollo económico local (Cámpora, 2025). Sin embargo, el establecimiento de la FEM, respondió también al proyecto del gobierno nacional de organizar una central empresaria que no respondiera únicamente a los intereses de la Capital Federal, sino que tuviese un alcance principalmente federal mediante una mayor representación en todas las provincias, puesto que cada una tiene problemas y desafíos singulares que no siempre van de la mano con los intereses de las metrópolis.

Historia: 73 años de la FEM, entidad clave en el empresariado provincial Participación ciudadana. Publicación de la FEM en diario Los Andes de un aviso conmemorativo del sesquicentenario de la independencia argentina, en 1966. Gentileza

Los cimientos

En sus primeros meses de gestión, la FEM estableció un estatuto que definió sus objetivos, propósitos y organización interna. Sus principales finalidades giraban en torno a: ejercer la representación ante los poderes públicos, fomentar la creación de nuevas entidades gremiales y, sobre todo, defender los intereses económicos de la provincia. Esta acción conjunta permitiría una mayor visibilidad de los problemas y desafíos de la economía mendocina. Para mayo de 1953 ya contaba con un acta constitutiva, reglamento y autoridades elegidas por votación. En la nómina de socios figuraban: el Centro de Almaceneros Minoristas, Centro Bodegueros del Este, Sociedad Patronal de la Industria de la Madera; Asociación de Hoteles, Bares y Confiterías, UCIM-Filiales Ciudad de Mendoza, San Martín y Tunuyán; Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de San Rafael, Industriales Gráficos de Mendoza, entre otras. Es decir que la inicial participación de empresarios se amplió rápidamente hacia entidades sectoriales, de diversas ramas de la economía.

El 11 de marzo de 1953 un grupo de cuarenta y cuatro empresarios, representantes de entidades multisectoriales, se reuniera en la Ciudad de Mendoza para integrar lo que sería la asamblea constituyente de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Desde sus inicios, la FEM contó con el apoyo de reconocidas figuras de la sociedad mendocina, con importantes vínculos con la dirigencia nacional, tales como los vitivinicultores Andrés Filippini y Luis Pincolini, y los empresarios Francisco Lucena Racero y Emilio Cappé. Por otro lado, resulta interesante destacar la variedad y cantidad de entidades empresariales que integraban la FEM, sumando un total de 25 asociaciones en el momento de su constitución. Entre las cuales resaltan, la Federación Vitivinícola de Mendoza, la Sociedad de Productores y Exportadores de Fruta Fresca, el Centro de Bodegueros de Mendoza, y la misma Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Esta multiplicidad de empresarios y entidades confirma que se logró reunir a representantes de distintos sectores de la economía, espíritu aún vigente.

Historia: 73 años de la FEM, entidad clave en el empresariado provincial Capacitación. Vista de una jornada de capacitación realizada en la sede de la FEM, en 1996, en la sede de la FEM por calle Pedro Molina 471, ciudad. Gentileza

Desde entonces, se ha involucrado en la defensa, consolidación y promoción de diversos sectores productivos y comerciales. Como lo ilustra el proyecto de creación de una cámara de olivicultura en Mendoza (mayo 1953) y luego, participando en la Segunda Conferencia Nacional de Olivicultura celebrada en Mendoza en diciembre de 1957, con la representación de Bruno Della Santa (fruticultor y director del Frigorífico Aconcagua). También propició la influencia territorial, con activas acciones en el Sur y Este; primero, para lograr la adhesión de entidades departamentales; y luego, para bregar por la defensa de sus intereses y resolución de los problemas micro regionales.

En su extensa trayectoria, la FEM se ha ocupado de atender las distintas problemáticas en torno a la producción, el comercio y las condiciones de trabajo de los asalariados, ejerciendo de puente entre las asociaciones que la integran y los poderes públicos provinciales e incluso nacionales. En tiempos de vendimia, vale recordar algunos de los temas en lo que se involucró: el precio de la uva, la pérdida de cosecha por inclemencias climáticas como granizo o sequías, los salarios precarios de los cosechadores y de los trabajadores en general… con vistas a lograr el crecimiento económico regional.

Historia: 73 años de la FEM, entidad clave en el empresariado provincial Economía regional. Reunión de promoción de las pequeñas y medianas empresas (pymes), presidida por Adolfo Trípodi, en noviembre de 1996. Gentileza

En los últimos años, ha ampliado su abanico de actividades, incorporando con mayor énfasis la actualización en materia empresarial, educativa y tecnológica. En la actualidad, su principal objetivo es acompañar y representar a las pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores de la provincia. Para ello, impulsa el fortalecimiento del entramado productivo local, mediante capacitaciones, organización de foros y encuentros con referentes empresariales y políticos, y programas de becas de posgrado. Asimismo, merece destacarse el impulso que brinda a dos actores en pleno crecimiento dentro del mundo empresarial: los jóvenes empresarios y las mujeres empresarias.

Su historia y trayectoria es un recordatorio de la importancia de este tipo de asociaciones para el progreso socioeconómico y cultural de la región. Suma, así, un capítulo más a las entidades que ameritan un estudio detallado.

*María del Rosario Cuneo pertenece al Instituto de Historia Americana y Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). La autora agradece los aportes de Santiago Laugero, Adolfo Trípodi, Pedro Aballay, Nadya Aguirre y Cristian Mauro.

Producción y edición: Miguel Títiro - [email protected]