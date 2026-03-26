Mujeres, empresas y tecnología: Patricia Soria fue distinguida por la FEM como empresaria 2026

La FEM reconoció a la creadora de QuienVino por su aporte a la innovación tecnológica aplicada a la gestión de recursos humanos

Patricia Soria recibe su premio Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026 en la Enoteca de Mendoza.

En un escenario donde la innovación tecnológica se consolida como motor del desarrolloen nuestra provincia, la Federación Económica de Mendoza (FEM) distinguió a Patricia Soria, creadora de la plataforma QuienVino y miembro del Polo TIC Mendoza, como “Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026”. El reconocimiento destaca tanto su recorrido como el impacto de una solución digital que logró expandirse desde Mendoza hacia distintos puntos del país.

La aplicación, orientada a optimizar la gestión de recursos humanos, se ha integrado en empresas de diversos sectores, especialmente pymes, aportando herramientas para la organización interna y la toma de decisiones. En este sentido, el caso de QuienVino se inscribe en una tendencia más amplia: el crecimiento de desarrollos tecnológicos locales que responden a necesidades concretas del entramado productivo.

Para Soria, la distinción también tiene un valor que excede lo individual y pone el foco en la representación y el trabajo colectivo: “Está bueno que se visibilice el trabajo de las mujeres en ámbitos como la tecnología, que históricamente no han sido ocupados por mujeres. También por lo que representa para las cámaras: yo formo parte del Polo TIC y de AEM, y verlo como una comunidad de Mendoza que trabaja en conjunto me parece clave”.

Innovación y redes: soluciones que escalan desde Mendoza QuienVino se posiciona como una herramienta que traduce necesidades concretas del sector productivo en soluciones digitales accesibles. Su adopción en distintas industrias refleja una tendencia creciente en Mendoza: el desarrollo de tecnología aplicada a la mejora de procesos internos en pymes.

En paralelo, el reconocimiento también visibiliza el rol de mujeres en el sector tecnológico, en un contexto donde su participación continúa en expansión.

Tecnología y empresas: comunidad, financiamiento y proyección La premiación se realizó en una jornada que incluyó presentación de líneas de financiamiento para proyectos liderados por mujeres, impulsadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y espacios de formación en internacionalización y liderazgo. Además, fueron reconocidas Elba Alicia Caraballo (Mujer Inspiración) y María Silvina Pietrelli (Trayectoria), en un encuentro que refuerza la articulación entre innovación, redes empresariales y desarrollo productivo en la provincia.