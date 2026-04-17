Monotributo 2026: el monto máximo que se puede facturar sin problemas con ARCA

El régimen del monotributo quedó nuevamente bajo la lupa por los problemas con ARCA , en un contexto de actualización de topes de facturación que impactan directamente en los contribuyentes inscriptos. En abril de 2026, los valores vigentes determinan si un monotributista puede mantenerse dentro del sistema o si debe recategorizarse.

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El punto clave pasa por el monotributo y el monto máximo que se puede facturar , ya que superar los límites anuales establecidos por ARCA puede derivar en recategorizaciones automáticas, sanciones o exclusión del régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece que las categorías del monotributo se actualizan de manera semestral, por lo que el monto total del aumento es el equivalente a sumar los IPC (Índice de Precios al Consumidor) de dicho período . Esta actualización impacta directamente en los topes de facturación anual que determinan la permanencia dentro de cada categoría.

En la misma línea, el organismo define que las categorías del monotributo van de la ‘A’ a la ‘K’ y se definen, entre otros parámetros, por el monto de ingresos brutos anuales , incluyendo actividades de servicios, locaciones y venta de bienes muebles.

En abril de 2026, los montos máximos de facturación anual permitidos por categoría son los siguientes:

Categoría A: $10.277.988,13

Categoría B: $15.058.447,71

Categoría C: $21.113.696,52

Categoría D: $26.212.853,42

Categoría E: $30.833.964,37

Categoría F: $38.642.048,36

Categoría G: $46.211.109,37

Categoría H: $70.113.407,33

Categoría I: $78.479.211,62

Categoría J: $89.872.640,30

Categoría K: $108.357.084,05

ARCA también aclara que la cuota mensual del régimen “se calcula en función del ingreso que el monotributista perciba a lo largo de un año”, por lo que el control de la facturación acumulada resulta determinante para evitar desajustes con la categoría declarada.

Qué determina ARCA si se supera el tope de facturación del monotributo y por qué intensifica los controles

Cuando un contribuyente supera el monto máximo permitido para su categoría, ARCA considera que corresponde una revisión inmediata de su situación fiscal. El propio organismo sostiene que la recategorización del monotributo es una evaluación obligatoria que permite determinar si el contribuyente continúa en la misma categoría en la que está o debe modificarla, o bien excluirse del régimen, según sus ingresos acumulados en el período.

En este esquema, la recategorización debe realizarse dos veces al año y es obligatoria. Si el monotributista no la ejecuta en tiempo y forma, ARCA puede intervenir directamente. En ese sentido, se advierte que ARCA podrá recategorizarlo de oficio e incluso este será pasible de sanciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 24.977.

ARCA Superar los valores establecidos puede implicar recategorización o sanciones para el contribuyente.

En los últimos períodos, el organismo ha intensificado los controles ante situaciones en las que la facturación real supera los límites declarados. Estos operativos buscan detectar inconsistencias fiscales y evitar el uso indebido del régimen simplificado por parte de contribuyentes que, en la práctica, manejan ingresos superiores a los permitidos.

El objetivo de este seguimiento es reforzar la transparencia del sistema y asegurar condiciones de competencia equitativa entre contribuyentes. Según el enfoque del organismo, el monotributo no debe funcionar como una herramienta de reducción impositiva para quienes superan los parámetros establecidos, ya que esto genera distorsiones y posibles casos de evasión.

En este marco, mantener la recategorización al día y respetar los topes de facturación vigentes resulta clave para evitar problemas con ARCA, especialmente en un contexto donde los controles se vuelven más estrictos y automatizados.