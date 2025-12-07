Luis Caputo celebró la llegada de los F-16 y afirmó que "cada vez más gente tiene esperanza"

El ministro de Economía apoyó el mensaje de Luis Petri, quien difundió imágenes de la presentación de los primeros seis F-16 en Buenos Aires. Caputo aseguró que el entusiasmo popular refleja un cambio de clima social y cuestionó al “relato comunista”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la incorporación de los primeros seis aviones de combate F-16 a la Fuerza Aérea Argentina y destacó el clima de entusiasmo que generó su presentación en la Ciudad de Buenos Aires. Según afirmó, “cada vez más gente tiene esperanza”.

Caputo hizo referencia a un mensaje del actual ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, quien compartió imágenes de vecinos y curiosos reunidos en las inmediaciones del Obelisco para observar el sobrevuelo de las aeronaves. En su publicación, Petri sostuvo: “Los F-16 volaron y el país se detuvo a mirarlos. Emoción real y compartida. Javier Milei lo hizo posible. Así se siente una Argentina que vuelve a creer y quiere ser grande”.

Emociona. Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista que hundió al país por décadas

https://t.co/v40RLCLGWc — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 7, 2025 A partir de ese posteo, Caputo reforzó la idea de un cambio de ánimo social y volvió a criticar discursos del pasado. “Emociona. Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista que hundió al país por décadas”, señaló en redes sociales.