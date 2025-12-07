7 de diciembre de 2025 - 16:29

Luis Caputo celebró la llegada de los F-16 y afirmó que "cada vez más gente tiene esperanza"

El ministro de Economía apoyó el mensaje de Luis Petri, quien difundió imágenes de la presentación de los primeros seis F-16 en Buenos Aires. Caputo aseguró que el entusiasmo popular refleja un cambio de clima social y cuestionó al “relato comunista”.

Caputo respaldó a Petri y dijo que la llegada de los F-16 emociona.

Caputo respaldó a Petri y dijo que la llegada de los F-16 "emociona".

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la incorporación de los primeros seis aviones de combate F-16 a la Fuerza Aérea Argentina y destacó el clima de entusiasmo que generó su presentación en la Ciudad de Buenos Aires. Según afirmó, “cada vez más gente tiene esperanza”.

Leé además

Luis Caputo, ministro de Economía

Luis Caputo confirmó que Argentina regresa al mercado de deuda con un bono a cuatro años

Por Redacción Economía
Presión vitivinícola a Caputo: exigen mantener los sistemas de control en el sector

Provincias y productores reclaman a Luis Caputo mantener los sistemas clave de control vitivinícola

Por Redacción Economía

Caputo hizo referencia a un mensaje del actual ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, quien compartió imágenes de vecinos y curiosos reunidos en las inmediaciones del Obelisco para observar el sobrevuelo de las aeronaves. En su publicación, Petri sostuvo: “Los F-16 volaron y el país se detuvo a mirarlos. Emoción real y compartida. Javier Milei lo hizo posible. Así se siente una Argentina que vuelve a creer y quiere ser grande”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1997671794942021908&partner=&hide_thread=false

A partir de ese posteo, Caputo reforzó la idea de un cambio de ánimo social y volvió a criticar discursos del pasado. “Emociona. Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista que hundió al país por décadas”, señaló en redes sociales.

Los seis F-16 realizaron una pasada sobre la Ciudad de Buenos Aires como parte de su presentación oficial, antes de regresar a Río Cuarto, donde estaba previsto el acto formal de recepción de las aeronaves por parte de la Fuerza Aérea.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Presidente Javier Milei en la final del Abierto Argentino de Polo de Palermo.

Javier Milei asistió a la final del Abierto de Polo en Palermo

Por Redacción Política
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI PRESENTARÁ EN EL CONGRESO NACIONAL EL PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO.

Sesiones extraordinarias: el Gobierno Nacional busca aprobar su primer Presupuesto en el Congreso

Por Silvia Rajcher
Tras el sorteo del Mundial, Chiqui Tapia viajó a Mar-a-Lago y participó de un homenaje a Charlie Kirk.

Tras el sorteo del Mundial, "Chiqui" Tapia viajó a Mar-a-Lago y participó de un homenaje a Charlie Kirk

Por Redacción Política
Ciudad, San Martín, Junín y Tupungato son los únicos departamentos con el ejercicio 2024 aprobado; las demás rendiciones siguen en etapa de control posterior y defensa.

Sólo a 4 de las 18 comunas mendocinas les aprobaron los gastos del año pasado: cuáles son los motivos

Por Jorge Yori