Luis Caputo celebró la llegada de los F-16 y afirmó que "cada vez más gente tiene esperanza"

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la incorporación de los primeros seis aviones de combate F-16 a la Fuerza Aérea Argentina y destacó el clima de entusiasmo que generó su presentación en la Ciudad de Buenos Aires. Según afirmó, “cada vez más gente tiene esperanza”.
Caputo hizo referencia a un mensaje del actual ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, quien compartió imágenes de vecinos y curiosos reunidos en las inmediaciones del Obelisco para observar el sobrevuelo de las aeronaves. En su publicación, Petri sostuvo: “Los F-16 volaron y el país se detuvo a mirarlos. Emoción real y compartida. Javier Milei lo hizo posible. Así se siente una Argentina que vuelve a creer y quiere ser grande”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1997671794942021908&partner=&hide_thread=false
A partir de ese posteo, Caputo reforzó la idea de un cambio de ánimo social y volvió a criticar discursos del pasado. “Emociona. Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista que hundió al país por décadas”, señaló en redes sociales.
Los seis F-16 realizaron una pasada sobre la Ciudad de Buenos Aires como parte de su presentación oficial, antes de regresar a Río Cuarto, donde estaba previsto el acto formal de recepción de las aeronaves por parte de la Fuerza Aérea.