Tras el sorteo del Mundial, "Chiqui" Tapia viajó a Mar-a-Lago y participó de un homenaje a Charlie Kirk

En medio de la polémica, el presidente de la AFA sorprendió al participar del homenaje al activista de derecha asesinado durante una conferencia.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk”, escribió Tapia en su cuenta de X, donde también publicó fotos de la ceremonia.

Kirk, una de las figuras más influyentes del movimiento juvenil conservador en Estados Unidos, fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad Utah Valley. Tanto el presidente Javier Milei como Trump habían participado previamente en distintos tributos en su memoria.

El gesto tras el faltazo de Milei

La presencia de Tapia en el homenaje sorprendió. Hace poco más de una semana, Milei canceló su viaje a Washington, donde tenía previsto participar del sorteo y mantener contactos políticos y económicos. Esa decisión generó “ruido diplomático” y dejó un vacío en un evento de alto perfil para el Gobierno argentino.

En ese contexto, la participación del presidente de la AFA fue interpretada como un gesto institucional hacia la administración Trump, especialmente relevante en medio de la tensión que atraviesan el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.

Tapia agradeció especialmente la invitación de Félix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del presidente estadounidense, a quien mencionó en sus redes sociales.

Según trascendió, durante la cena organizada en Mar-a-Lago, Tapia mantuvo una extensa conversación con Lasarte. De ese diálogo surgió una invitación para que el dirigente argentino se reúna con Donald Trump en la Casa Blanca antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026.

