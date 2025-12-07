En medio de la polémica, el presidente de la AFA sorprendió al participar del homenaje al activista de derecha asesinado durante una conferencia.

Tras el sorteo del Mundial, Chiqui Tapia viajó a Mar-a-Lago y participó de un homenaje a Charlie Kirk.

Luego del sorteo del Mundial 2026 realizado este viernes en Washington D.C., el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, viajó a Florida y participó de un homenaje a Charlie Kirk en el exclusivo club privado Mar-a-Lago, propiedad del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk”, escribió Tapia en su cuenta de X, donde también publicó fotos de la ceremonia.

Kirk, una de las figuras más influyentes del movimiento juvenil conservador en Estados Unidos, fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad Utah Valley. Tanto el presidente Javier Milei como Trump habían participado previamente en distintos tributos en su memoria.

Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk.



Quiero agradecer, especialmente, a Felix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante. pic.twitter.com/cvhBprU64V — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 7, 2025 El gesto tras el faltazo de Milei La presencia de Tapia en el homenaje sorprendió. Hace poco más de una semana, Milei canceló su viaje a Washington, donde tenía previsto participar del sorteo y mantener contactos políticos y económicos. Esa decisión generó "ruido diplomático" y dejó un vacío en un evento de alto perfil para el Gobierno argentino.

En ese contexto, la participación del presidente de la AFA fue interpretada como un gesto institucional hacia la administración Trump, especialmente relevante en medio de la tensión que atraviesan el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.