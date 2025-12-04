4 de diciembre de 2025 - 11:53

El helipuerto de la mansión vinculada a "Chiqui" Tapia no está habilitado y piden la inspección: "La están vaciando"

Los denunciantes de los supuestos testaferros del presidente de la AFA y Pablo Toviggino reclamaron una inspección inmediata a la mansión de más de 100 mil m2 en Pilar.

El helipuerto de la mansión vinculada a Chiqui Tapia no está habilitado y piden la inspección: La están vaciando.

El helipuerto de la mansión vinculada a "Chiqui" Tapia no está habilitado y piden la inspección: "La están vaciando".

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La polémica en torno a la lujosa mansión de Villa Rosa, en Pilar, presuntamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo: dirigentes de la Coalición Cívica denunciaron que el helipuerto ubicado dentro de la propiedad no cuenta con habilitación oficial y reclamaron una inspección inmediata porque la quinta "está siendo vaciada".

Leé además

La nueva chicana de Milei para el Chiqui Tapia tras la derrota de Barracas: 5 a 0.

La nueva chicana de Milei para "Chiqui" Tapia tras la derrota de Barracas

Por Redacción Política
Se conoció el patrimonio de Chiqui Tapia: más de $818 millones de ingresos anuales y salarios millonarios.

Se conoció el patrimonio de "Chiqui" Tapia: cobra $60 millones por mes y tiene 7 inmuebles

Por Redacción Política

La presentación ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fue realizada por los dirigentes Tomás Yofe y Facundo del Gaiso, quienes días atrás, junto a Elisa Carrió, denunciaron ante PROCELAC a los supuestos testaferros del círculo de Tapia: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, señalada como compradora formal de la ostentosa propiedad.

Embed

El helipuerto y la mansión de más de 100 mil m2

Según la denuncia a la que accedió Clarín, la propiedad, compuesta por dos lotes que totalizan 105.384,80 metros cuadrados, posee un helipuerto claramente demarcado, con la "H" reglamentaria y una pista verde, ubicado junto a una cancha de fútbol profesional dentro del predio.

Videos filmados por vecinos y difundidos en redes sociales muestran a un helicóptero descendiendo en el lugar. En uno de ellos, una voz asegura: "Ahí llega el Chiqui Tapia a su casita de fin de semana en helicóptero".

Embed

Sin embargo, los denunciantes remarcaron que el helipuerto no figura en el registro oficial de aeródromos habilitados por la ANAC y que solo existe un helipuerto registrado en la zona, "Villa Rosa / Las Chacritas", ubicado a 3,5 kilómetros, completamente distinto y de características mucho más modestas.

Irregularidades y pedido de inspección

La Coalición Cívica argumenta que el helipuerto viola la normativa aeronáutica vigente, ya que no consta ninguna presentación formal para solicitar la habilitación, como exige el Anexo VIII de la ANAC.

"La existencia y operación de un helipuerto no habilitado podría importar una infracción a la normativa aeronáutica vigente en la República Argentina, con potenciales implicancias en materia de seguridad operacional. Las instalaciones aeronáuticas no registradas ni supervisadas oficialmente escapan a los controles regulares de la autoridad competente, lo cual reviste gravedad dada la necesidad de legales, verifique in situ la situación denunciada a fin de prevenir eventuales riesgos y hacer cumplir la legislación aplicable", señala el escrito.

Además, aseguran que en la propiedad hay otros elementos llamativos, como "autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, e instalaciones deportivas múltiples".

Embed

Los denunciantes pidieron a la ANAC una inspección ocular urgente, ya que, según sostienen, la propiedad estaría siendo “vaciada” tras la repercusión pública del caso.

Los abogados que acompañan la presentación, María Pace y Federico Esswein, advirtieron que la existencia de un helipuerto clandestino podría constituir un delito o una infracción grave, y ser la puerta legal para un operativo judicial en la propiedad.

"Sería de esperar que, si la Anac le da curso a esta nota que presentamos, se requiera inspeccionar el helipuerto privado de esta mansión. Se están retirando pruebas todos los días y es necesario que haya celeridad para que no haya impunidad", afirmó Matías Yofe en diálogo con Clarín.

quinta mansión chiqui tapia
La quinta vinculada a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La quinta vinculada a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La polémica mansión fue denunciada esta semana por la Coalición Cívica de Pilar, que sostiene que fue adquirida por Pantano y Conte, un monotributista y una jubilada, en una operación que consideran incompatible con su patrimonio. Ambos serían, según la presentación, testaferros de Tapia y Toviggino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que “ya están comenzando” las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la Reforma Laboral

Bullrich confirmó que el Senado ya negocia la Reforma Laboral y que será prioridad junto al Presupuesto 2026

Por Redacción Política
Darío Herrera dirigirá Boca vs Racing

Se confirmaron los árbitros para las semifinales de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
La IGJ descartó una intervención de la AFA, pero advirtió que la entidad sigue bajo su control

La IGJ descartó una intervención de la AFA, pero advirtió que la entidad sigue bajo su control

Por Redacción Política
Continúa el Torneo Regional Federal Amateur para los mendocinos

Torneo Regional Federal Amateur: se vienen los playoffs, con clásico en el Sur y partidazo Mendoza - San Juan

Por Emanuel Cenci