El helipuerto de la mansión vinculada a "Chiqui" Tapia no está habilitado y piden la inspección: "La están vaciando".

La polémica en torno a la lujosa mansión de Villa Rosa, en Pilar, presuntamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y a su mano derecha Pablo Toviggino , sumó un nuevo capítulo: dirigentes de la Coalición Cívica denunciaron que el helipuerto ubicado dentro de la propiedad no cuenta con habilitación oficial y reclamaron una inspección inmediata porque la quinta " está siendo vaciada ".

La presentación ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fue realizada por los dirigentes Tomás Yofe y Facundo del Gaiso , quienes días atrás, junto a Elisa Carrió , denunciaron ante PROCELAC a los supuestos testaferros del círculo de Tapia: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte , titulares de la firma Real Central SRL , señalada como compradora formal de la ostentosa propiedad.

Según la denuncia a la que accedió Clarín, la propiedad, compuesta por dos lotes que totalizan 105.384,80 metros cuadrados , posee un helipuerto claramente demarcado, con la "H" reglamentaria y una pista verde, ubicado junto a una cancha de fútbol profesional dentro del predio.

Esta casa NO es del Chiqui Tapia, esta casa es de la familia Toviggino, su familia gasta millones en el hipismo, por eso los establos y la estatua de caballos. Ahora, como logro tanta guita? Hasta helipuerto.

Videos filmados por vecinos y difundidos en redes sociales muestran a un helicóptero descendiendo en el lugar . En uno de ellos, una voz asegura: " Ahí llega el Chiqui Tapia a su casita de fin de semana en helicóptero ".

Sin embargo, los denunciantes remarcaron que el helipuerto no figura en el registro oficial de aeródromos habilitados por la ANAC y que solo existe un helipuerto registrado en la zona, "Villa Rosa / Las Chacritas", ubicado a 3,5 kilómetros, completamente distinto y de características mucho más modestas.

Así que esta es la mansión que tiene el Chiqui Tapia? Así que ese es el helicóptero que usa para llegar? Así que tiene helipuerto? Así que no quiere que se difunda este video? Mira vos. Señores, hagan su magia.

Irregularidades y pedido de inspección

La Coalición Cívica argumenta que el helipuerto viola la normativa aeronáutica vigente, ya que no consta ninguna presentación formal para solicitar la habilitación, como exige el Anexo VIII de la ANAC.

"La existencia y operación de un helipuerto no habilitado podría importar una infracción a la normativa aeronáutica vigente en la República Argentina, con potenciales implicancias en materia de seguridad operacional. Las instalaciones aeronáuticas no registradas ni supervisadas oficialmente escapan a los controles regulares de la autoridad competente, lo cual reviste gravedad dada la necesidad de legales, verifique in situ la situación denunciada a fin de prevenir eventuales riesgos y hacer cumplir la legislación aplicable", señala el escrito.

Además, aseguran que en la propiedad hay otros elementos llamativos, como "autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, e instalaciones deportivas múltiples".

Videos exclusivos de la lujosa mansión en Pilar, donde se ven varios autos tapados ,aparentemente deportivos y de colección, que estaría vinculada a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino.



En #MásVerdad pic.twitter.com/zZEMSKDdxl — La Nación Más (@lanacionmas) December 4, 2025

Los denunciantes pidieron a la ANAC una inspección ocular urgente, ya que, según sostienen, la propiedad estaría siendo “vaciada” tras la repercusión pública del caso.

Los abogados que acompañan la presentación, María Pace y Federico Esswein, advirtieron que la existencia de un helipuerto clandestino podría constituir un delito o una infracción grave, y ser la puerta legal para un operativo judicial en la propiedad.

"Sería de esperar que, si la Anac le da curso a esta nota que presentamos, se requiera inspeccionar el helipuerto privado de esta mansión. Se están retirando pruebas todos los días y es necesario que haya celeridad para que no haya impunidad", afirmó Matías Yofe en diálogo con Clarín.

quinta mansión chiqui tapia La quinta vinculada a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La polémica mansión fue denunciada esta semana por la Coalición Cívica de Pilar, que sostiene que fue adquirida por Pantano y Conte, un monotributista y una jubilada, en una operación que consideran incompatible con su patrimonio. Ambos serían, según la presentación, testaferros de Tapia y Toviggino.