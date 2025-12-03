El titular del organismo dependiente del Ministerio de Justicia afirmó que "nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA".

La IGJ descartó una intervención de la AFA, pero advirtió que la entidad sigue bajo su control

En medio de un clima de tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró este martes que no existe ningún plan oficial para intervenir la casa madre del fútbol local.

"Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA" afirmó en diálogo con radio Rivadavia, al desestimar de manera categórica cualquier medida en ese sentido. También insistió en que la IGJ no evaluó ni recomendará una intervención al Ministerio de Justicia: "La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar".

La AFA sigue bajo el control de la IGJ Pese a negar un avance del Gobierno sobre la institución presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, Vitolo comentó que la AFA sigue bajo la órbita de control de la IGJ, ya que todavía no completó los procedimientos legales para formalizar el traspaso de su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la asamblea del fútbol argentino aprobó la mudanza, ese cambio no tiene validez hasta que se presente la reforma estatutaria, se eleve la documentación correspondiente y se notifique a la jurisdicción porteña. "La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice", remarcó Vitolo.

Diseño sin título - 2025-11-27T123446.633 Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. El titular de la IGJ detalló una larga lista de obligaciones incumplidas por la entidad deportiva: