La IGJ descartó una intervención de la AFA, pero advirtió que la entidad sigue bajo su control

"Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA" afirmó en diálogo con radio Rivadavia, al desestimar de manera categórica cualquier medida en ese sentido. También insistió en que la IGJ no evaluó ni recomendará una intervención al Ministerio de Justicia: "La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar".
La AFA sigue bajo el control de la IGJ
Pese a negar un avance del Gobierno sobre la institución presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, Vitolo comentó que la AFA sigue bajo la órbita de control de la IGJ, ya que todavía no completó los procedimientos legales para formalizar el traspaso de su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien la asamblea del fútbol argentino aprobó la mudanza, ese cambio no tiene validez hasta que se presente la reforma estatutaria, se eleve la documentación correspondiente y se notifique a la jurisdicción porteña. "La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice", remarcó Vitolo.
El titular de la IGJ detalló una larga lista de obligaciones incumplidas por la entidad deportiva:
No presentó el estatuto reformado ni regularizó la inscripción de la última comisión directiva, surgida de una asamblea que adelantó un año la renovación de autoridades. Ese proceso fue impugnado por la IGJ y hoy está bajo revisión de la Corte Suprema.
Aún debe información contable desde 2017, con partidas globales que, según Vitolo, contienen “sumas ideales sin abrir”.
La AFA no respondió pedidos de aclaración sobre el destino de esos fondos observados.
Para Vitolo, la entidad busca iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires sin antes resolver estas objeciones: "No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto". Incluso criticó la realización de asambleas fuera de la Ciudad y las declaraciones públicas de que la AFA ya estaría bajo fiscalización bonaerense, algo que consideró “legalmente imposible”.
Aunque lo descartó, Vitolo detalló los tres mecanismos que podrían habilitar una intervención en un futuro:
Vía IGJ: solo ante una violación grave de la ley, el estatuto o el reglamento. La IGJ podría recomendar la intervención al Ministerio de Justicia.
Vía penal: un juez podría ordenar medidas para proteger bienes o pruebas en causas de lavado u otros delitos.
Vía civil: cualquier club afiliado a la AFA puede pedir una intervención judicial si considera que la institución está en riesgo. La Justicia podría designar un veedor o incluso remover autoridades.