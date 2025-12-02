Se conoció el patrimonio de "Chiqui" Tapia: cobra $60 millones por mes y tiene 7 inmuebles

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , declaró ingresos netos por más de $818 millones anuales , según la declaración jurada patrimonial que presentó en julio y que fue revelada por el programa ¿La Ves? de TN.

Aunque su rol al frente de la AFA no le genera salario , sí percibe ingresos millonarios por sus cargos en la Conmebol y en la Ceamse , además de otras actividades.

Tapia informó que cobra más de $68 millones mensuales de bolsillo , de los cuales apenas $8 millones provienen de su labor como presidente de la Ceamse, donde afirma trabajar unas 15 horas semanales.

El grueso de sus ingresos, casi $60 millones mensuales , provienen de su puesto como vicepresidente segundo de la Conmebol , organismo al que, según su declaración, dedica solo dos horas por semana . Ese cálculo equivale a más de $7,5 millones por hora trabajada .

Aunque declara tres empleos, los registros de ANSES lo ubican también como empleado de Solbayres , empresa de recolección de residuos que opera en barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Además, figura como firmante de cheques del club Barracas Central , institución de la que fue presidente.

En el período analizado, Tapia también declaró más de $200 millones en ingresos extraordinarios, correspondientes a: $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos abonados por la AFA y más de $130 millones en intereses financieros y diferencias de cambio.

El patrimonio inmobiliario de "Chiqui" Tapia

La declaración jurada también revela un importante stock de propiedades: siete inmuebles gananciales, entre ellos:

Una casa en Beccar valuada en más de 15 millones de dólares .

. Una vivienda en Río Luján .

. Un departamento en la Ciudad de Buenos Aires .

. Otras propiedades en la provincia de Buenos Aires y en San Juan.

A ello se suman dos vehículos con un valor conjunto superior a los $27 millones.