Se conoció el patrimonio de "Chiqui" Tapia: cobra $60 millones por mes y tiene 7 inmuebles

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declaró ingresos netos por más de $818 millones anuales, según la declaración jurada patrimonial que presentó en julio y que fue revelada por el programa ¿La Ves? de TN.
En su declaración jurada detalló sus ingresos por trabajar para Conmebol y la Ceamse. Además, informó sobre 7 inmuebles.
Aunque su rol al frente de la AFA no le genera salario, sí percibe ingresos millonarios por sus cargos en la Conmebol y en la Ceamse, además de otras actividades.
Tapia informó que cobra más de $68 millones mensuales de bolsillo, de los cuales apenas $8 millones provienen de su labor como presidente de la Ceamse, donde afirma trabajar unas 15 horas semanales.
El grueso de sus ingresos, casi $60 millones mensuales, provienen de su puesto como vicepresidente segundo de la Conmebol, organismo al que, según su declaración, dedica solo dos horas por semana. Ese cálculo equivale a más de $7,5 millones por hora trabajada.
Aunque declara tres empleos, los registros de ANSES lo ubican también como empleado de Solbayres, empresa de recolección de residuos que opera en barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Además, figura como firmante de cheques del club Barracas Central, institución de la que fue presidente.
En el período analizado, Tapia también declaró más de $200 millones en ingresos extraordinarios, correspondientes a: $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos abonados por la AFA y más de $130 millones en intereses financieros y diferencias de cambio.
La declaración jurada también revela un importante stock de propiedades: siete inmuebles gananciales, entre ellos:
A ello se suman dos vehículos con un valor conjunto superior a los $27 millones.