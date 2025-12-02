2 de diciembre de 2025 - 13:08

Se conoció el patrimonio de "Chiqui" Tapia: cobra $60 millones por mes y tiene 7 inmuebles

En su declaración jurada detalló sus ingresos por trabajar para Conmebol y la Ceamse. Además, informó sobre 7 inmuebles.

Se conoció el patrimonio de Chiqui Tapia: más de $818 millones de ingresos anuales y salarios millonarios.

Se conoció el patrimonio de "Chiqui" Tapia: más de $818 millones de ingresos anuales y salarios millonarios.

Por Redacción Política
Aunque su rol al frente de la AFA no le genera salario, sí percibe ingresos millonarios por sus cargos en la Conmebol y en la Ceamse, además de otras actividades.

Los ingresos millonarios de Tapia

Tapia informó que cobra más de $68 millones mensuales de bolsillo, de los cuales apenas $8 millones provienen de su labor como presidente de la Ceamse, donde afirma trabajar unas 15 horas semanales.

El grueso de sus ingresos, casi $60 millones mensuales, provienen de su puesto como vicepresidente segundo de la Conmebol, organismo al que, según su declaración, dedica solo dos horas por semana. Ese cálculo equivale a más de $7,5 millones por hora trabajada.

Aunque declara tres empleos, los registros de ANSES lo ubican también como empleado de Solbayres, empresa de recolección de residuos que opera en barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Además, figura como firmante de cheques del club Barracas Central, institución de la que fue presidente.

En el período analizado, Tapia también declaró más de $200 millones en ingresos extraordinarios, correspondientes a: $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos abonados por la AFA y más de $130 millones en intereses financieros y diferencias de cambio.

El patrimonio inmobiliario de "Chiqui" Tapia

La declaración jurada también revela un importante stock de propiedades: siete inmuebles gananciales, entre ellos:

  • Una casa en Beccar valuada en más de 15 millones de dólares.
  • Una vivienda en Río Luján.
  • Un departamento en la Ciudad de Buenos Aires.
  • Otras propiedades en la provincia de Buenos Aires y en San Juan.

A ello se suman dos vehículos con un valor conjunto superior a los $27 millones.

