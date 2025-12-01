Allanaron la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia por presunto lavado de dinero

La Justicia avanzó este inicio de semana con nuevos operativos en la causa federal por “presunto lavado de dinero” que gira en torno a Claudio "Chiqui" Tapia . La apuntada es la financiera Sur Finanzas , controlada por Ariel Vallejo, un empresario con vínculo directo con el presidente de la AFA.

Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

Lavado de dinero del juego ilegal: la nueva sospecha sobre la financiera vinculada a "Chiqui" Tapia

Los allanamientos se ejecutaron en simultáneo en distintos puntos y forman parte de una investigación que toma fuerza día a día. Para los investigadores, el esquema podría esconder deficiencias legales graves y funcionar como un “agujero negro” destinado a ocultar el origen del dinero.

La medida fue instruida por el juez federal Luis Armella en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado asociadas al club Banfield. Los allanamientos alcanzaron la sede principal de Sur Finanzas, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de otros domicilios.

El foco del expediente está en la transferencia del futbolista Agustín Urzi desde Banfield hacia el club Juárez, de México , operación en torno a la cual se intenta determinar si existieron irregularidades financieras vinculadas al movimiento de fondos.

La fiscalía indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero por parte de Oscar Tucker, director suplente del club, y Federico José Spinosa, vicepresidente, en representación del club argentino, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.

Vencidos los plazos contractuales, las partes suscribieron dos anexos al contrato, según pudo averiguar el medio TN.

Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.

En el segundo se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.

De este modo, se considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A., y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas.