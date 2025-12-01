1 de diciembre de 2025 - 14:58

Allanaron la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia por presunto lavado de dinero

La Justicia dio la orden de los operativos que se ejecutaron en simultáneo en distintos puntos. Los investigadores consideran que el esquema funciona como un “agujero negro”.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.&nbsp;

Claudio Tapia, presidente de la AFA. 

Foto:

AFA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia avanzó este inicio de semana con nuevos operativos en la causa federal por “presunto lavado de dinero” que gira en torno a Claudio "Chiqui" Tapia. La apuntada es la financiera Sur Finanzas, controlada por Ariel Vallejo, un empresario con vínculo directo con el presidente de la AFA.

Leé además

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a Chiqui Tapia.

Lavado de dinero del juego ilegal: la nueva sospecha sobre la financiera vinculada a "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política
Milei no viajará a Washington y su encuentro con Messi no se dará.

Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

Por Redacción Sociedad

Los allanamientos se ejecutaron en simultáneo en distintos puntos y forman parte de una investigación que toma fuerza día a día. Para los investigadores, el esquema podría esconder deficiencias legales graves y funcionar como un “agujero negro” destinado a ocultar el origen del dinero.

La medida fue instruida por el juez federal Luis Armella en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado asociadas al club Banfield. Los allanamientos alcanzaron la sede principal de Sur Finanzas, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de otros domicilios.

Qué se investiga en la causa

El foco del expediente está en la transferencia del futbolista Agustín Urzi desde Banfield hacia el club Juárez, de México, operación en torno a la cual se intenta determinar si existieron irregularidades financieras vinculadas al movimiento de fondos.

La fiscalía indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero por parte de Oscar Tucker, director suplente del club, y Federico José Spinosa, vicepresidente, en representación del club argentino, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.

Vencidos los plazos contractuales, las partes suscribieron dos anexos al contrato, según pudo averiguar el medio TN.

Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.

En el segundo se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.

De este modo, se considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A., y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia desafía las críticas tras el escándalo con Estudiantes y Rosario Central: "Cara a cara"

Por Cristian Reta
Rodrigo De Paul junto a Chiqui Tapia

"Rodepau": la lista de 42 empresas usadas por la financiera ligada a "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió el Alumni de Platino.

Pese a las críticas, Chiqui Tapia afirmó que seguirá "muchos años más" al frente de la AFA

Por Redacción Deportes
El financista de Chiqui Tapia, denunciado ante la Justicia

La denuncia del Gobierno contra el financista de Claudio "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

Por Redacción Política