Paritarias: Ampros se sumó a la lista de rechazos a la oferta salarial del gobierno de Cornejo

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) rechazó este jueves la propuesta salarial del 8% que presenta en paritarias el gobierno de Alfredo Cornejo para el segundo semestre a los empleados estatales.

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Anteriormente lo habían hecho el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) .

Desde Ampros confirmaron a Los Andes que en la reunión que mantuvieron con representantes del Poder Ejecutivo en la Subsecretaría de Trabajo recibieron una propuesta salarial de aumentos del 5% para agosto y del 3% para noviembre .

“Se rechazó por insuficiente, no contempla la inflación acumulada ni proyectada ”, sostuvo la secretaria gremial, Marcela Mora .

Y agregó que tampoco obtuvieron respuesta con respecto “al pase a planta de los colegas precarizados ”.

“No tienen intención de regularizar esta situación, nos lo dejaron en claro. Así como el Ejecutivo ha sido cómplice del desfinanciamiento universitario, está siendo artífice del desfinanciamiento del sistema de salud”.

“Sin invertir en los profesionales y sin mejorar los salarios, el resto se diluye”, advirtió.

Además, comentó que las partes pasaron a un cuarto intermedio para el 25 de junio, aunque en el gremio no tienen “muchas expectativas” de mejora.

El SUTE abrió la ronda de paritarias

La ronda paritaria comenzó la semana pasada con el SUTE, que fue el primer gremio estatal en rechazar la oferta salarial presentada por el Ejecutivo.

El secretario general del sindicato docente, Gustavo Correa, calificó la propuesta como “insuficiente” y aseguró que el objetivo es que los trabajadores de la educación no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Desde el gremio sostienen que el esquema planteado por el Gobierno implicaría una pérdida de entre cinco y seis puntos respecto de la evolución de los precios durante el año.

Además del reclamo salarial, el SUTE planteó otros pedidos vinculados a la situación laboral de los docentes, como la concreción de traslados de equipos directivos, concursos para cambios de funciones y la implementación de protocolos de protección para los trabajadores de la educación. Las partes acordaron un cuarto intermedio y volverán a reunirse el próximo 16 de junio.

El rechazo de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue el segundo gremio mayoritario en rechazar la propuesta salarial del Gobierno para el segundo semestre. El sindicato, que representa al personal del Régimen 15 de Salud y a los licenciados en Enfermería, consideró insuficiente la oferta de un 5% de aumento en agosto y un 3% en noviembre.

El secretario general de ATE, Roberto Macho, sostuvo tras la reunión que la propuesta “son migajas” para un sector que consideró esencial y cuestionó además la falta de avances en reclamos vinculados al pase a planta y mejoras laborales. El gremio también denunció que existen más de 2.300 trabajadores precarizados dentro del Estado provincial.

Tras el rechazo, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para continuar las negociaciones, aunque todavía no se fijó una nueva fecha de reunión.