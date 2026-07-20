Empleados bancarios: cuánto cobrarán en agosto tras el nuevo acuerdo de paritarias

Los bancarios continuarán con el esquema de actualización salarial mensual durante agosto de 2026 , luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector. El mecanismo de paritarias establece ajustes vinculados a la inflación para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

La actualización forma parte de una serie de incrementos aplicados durante 2026, que llevaron la mejora acumulada de los salarios bancarios al 16,8% durante el primer semestre. Además, el gremio confirmó que el acuerdo vigente continuará durante julio y agosto, con una nueva revisión prevista para septiembre.

La Asociación Bancaria informó que el aumento correspondiente a junio de 2026 fue del 1,9% , en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El incremento fue acordado entre el sindicato que conduce Sergio Palazzo y las cámaras empresariales que representan a las entidades financieras.

La negociación paritaria continuará en septiembre, cuando las partes revisarán los próximos aumentos para los empleados bancarios.

La suba se aplicó sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanzó a los adicionales convencionales y no convencionales que forman parte de los ingresos de los trabajadores del sector.

Con este ajuste, el salario inicial de un empleado bancario quedó establecido en $2.412.128,22 . A ese monto se suma el adicional por participación en las ganancias ( ROE ) de $69.727,10 , por lo que el ingreso total inicial asciende a $2.481.855,32 .

Desde la Asociación Bancaria explicaron que las actualizaciones mensuales permitieron acompañar la evolución de los precios durante el año. En ese sentido, el gremio destacó que los incrementos acumulados durante el primer semestre alcanzaron el 16,8%, el mismo porcentaje registrado por la inflación acumulada en ese período.

El salario inicial bancario incorpora la actualización acordada y un adicional vinculado a la participación en las ganancias. IA

Además del salario mensual, los trabajadores recibieron en junio el bono correspondiente al Día del Bancario, cuyo valor fue fijado en $2.150.328,87. Este concepto tendrá correcciones en las próximas actualizaciones salariales que acuerden las partes.

Al sumar el salario inicial, el adicional por participación en las ganancias y el bono especial, los empleados bancarios alcanzaron un ingreso mínimo de $4.632.184,19 en junio. Sin embargo, el bono por el Día del Bancario es un pago extraordinario que se entrega una vez al año y no forma parte del sueldo mensual habitual.

Qué pasará con los salarios bancarios en agosto y cuándo vuelve la negociación paritaria

El acuerdo firmado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales determinó que durante julio y agosto de 2026 continuará vigente el mismo esquema de actualización salarial aplicado durante los meses anteriores. Esto significa que los salarios del sector seguirán ajustándose según la evolución del IPC.

El mecanismo busca que los trabajadores bancarios mantengan su capacidad de compra frente a las variaciones de los precios. Desde el gremio señalaron que la modalidad de aumentos mensuales permitió sostener el valor real de los ingresos en un contexto económico marcado por la inflación.

La negociación paritaria retomará una nueva etapa durante la segunda quincena de septiembre de 2026. En esa instancia, la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales definirán las próximas condiciones salariales para el sector.

El esquema actual contempla revisiones periódicas para evitar que los salarios queden desfasados frente a la inflación. De esta manera, los bancarios mantendrán durante agosto la actualización automática acordada en las paritarias, mientras las partes avanzan hacia una nueva discusión salarial.