La nueva chicana de Milei para "Chiqui" Tapia tras la derrota de Barracas

En medio del escándalo, el Presidente compartió un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a los resultados de la última fecha del fútbol argentino.

La nueva chicana de Milei para el Chiqui Tapia tras la derrota de Barracas: "5 a 0".

Las repercusiones sobre el escándalo entre Estudiantes y la AFA, sumado a la investigación a Sur Finanzas, volvieron a desatar la reacción del presidente Javier Milei. En su cuenta de X, el mandatario compartió un irónico mensaje contra Claudio "Chiqui" Tapia.

"5-0. 4° Simular Normalidad. 5° Entonces Lobo-Tripero...", publicó en su cuenta de X en referencia a la derrota de Barracas Central, equipo del presidente de la AFA, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que ahora enfrentará al pincharrata en busca de la final de la Liga Profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1995809451337560369&partner=&hide_thread=false 5-0



4° Simular Normalidad

5° Entonces Lobo-Tripero... https://t.co/Vusv6Izi1G — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2025 Este se trata del segundo mensaje irónico de Milei. Todo comenzó el domingo, cuando publicó un marcador ficticio contra Tapia: "3 a 0". Allí hizo alusión a los cánticos contra el dirigente de fútbol y las críticas en redes sociales.

Investigan a Sur Finanzas por lavado de dinero En medio de la polémica, la Justicia avanza en la investigación de Ariel Vallejos y su empresa, Sur Finanzas, la financiera vinculada al Chiqui Tapia y varios equipos del fútbol argentino. También investigan a 4 monotributistas que movieron $ 120.000 millones.

La denuncia que realizó la Dirección General Impositiva (DGI) se detallan una serie de CUIT que estaban inscriptos en categorías bajas, pero que realizaron operaciones millonarias a través de la financiera. Además, Elisa Carrió denunció a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, presuntos testaferros identificados como un monotributista y una jubilada respectivamente.