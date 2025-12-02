La nueva chicana de Milei para "Chiqui" Tapia tras la derrota de Barracas

"5-0. 4° Simular Normalidad. 5° Entonces Lobo-Tripero...", publicó en su cuenta de X en referencia a la derrota de Barracas Central, equipo del presidente de la AFA, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que ahora enfrentará al pincharrata en busca de la final de la Liga Profesional.
Este se trata del segundo mensaje irónico de Milei. Todo comenzó el domingo, cuando publicó un marcador ficticio contra Tapia: "3 a 0". Allí hizo alusión a los cánticos contra el dirigente de fútbol y las críticas en redes sociales.
Investigan a Sur Finanzas por lavado de dinero
En medio de la polémica, la Justicia avanza en la investigación de Ariel Vallejos y su empresa, Sur Finanzas, la financiera vinculada al Chiqui Tapia y varios equipos del fútbol argentino. También investigan a 4 monotributistas que movieron $ 120.000 millones.
La denuncia que realizó la Dirección General Impositiva (DGI) se detallan una serie de CUIT que estaban inscriptos en categorías bajas, pero que realizaron operaciones millonarias a través de la financiera. Además, Elisa Carrió denunció a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, presuntos testaferros identificados como un monotributista y una jubilada respectivamente.
Ambos son los dueños de Real Central SRL., una empresa que habría adquirido una propiedad en Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.