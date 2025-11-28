Juan Sebastian Verón apuntó contra la AFA: "Esto termina siendo una dictadura"

Recientemente se intensificó la disputa entre Juan Sebastián Verón y la AFA cuando Estudiantes realizó un pasillo de espaldas en protesta por la entrega del título nacional a Rosario Central sin jugarse un partido decisivo. Verón criticó duramente la medida, mientras Chiqui Tapia avaló la decisión de la AFA y acusó al dirigente de desestabilizar el fútbol argentino .

En las últimas horas tras darse a conocer las medidas que empleara la Asociación del Futbol Argentino contra el club de La Plata, la "Brujita" Verón recibió una sanción de " 6 meses con toda actividad que esté relacionada al fútbol" , como consecuencia de la infracción al art. 12 del Código Disciplinario y apuntó contra organismo rector del fútbol nacional . porque aseguró que hubo “graves amenazas contra la institución y su persona” de parte de algunos dirigentes.

" Fue una situación anormal y eso hizo que las cosas fueran escalando , y no por parte del club. Nosotros lo único que hicimos fue largar un comunicado", mencionó la Bruja en relación al título para Rosario Central , otorgado sin votación del Comité Ejecutivo.

Y se refirió concretamente a las críticas personales a partir de sus opiniones: “Tuve alguna crítica, pero si vos no podés hablar o manifestar u opinar, me da que pensar que esto termina siendo una dictadura”.

En relación con la decisión del club de realizar un pasillo de espaldas el domingo pasado al plantel del Canalla , medida que, según explicó, fue tomada por él y que derivó en sanciones tanto para él como para varios jugadores , Verón expresó: “Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo en una situación anormal”.

image El "espaldazo" que desató el escándalo Gentileza

El posteo que agravó el conflicto entre Estudiantes y AFA

"No se puede dar este tipo de chicanas", dijo el exfutbolista sobre los insultos que recibió a través de las redes de parte de Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, quien llegó a tildarlo de "pecho frío" le llamo "sir" en repetidas ocasiones a través de su cuenta de "X". Verón aclaró que su rol es representar a Estudiantes y que no pretende dirimir disputas personales en redes sociales; lo que sí considera grave es la amenaza a un dirigente y a un club importante como Estudiantes. Eso le resulta preocupante y lo mantiene en alerta, sobre todo ante los comentarios de Toviggino sobre el 2026, cuando anticipó que “van a pasar cosas”.

Embed Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025

El próximo partido de Estudiantes: vs. Central Córdoba

El presidente del León advirtió en Radio con Vos: "Mañana es mucho más complicado... muy complicado. Un partido complicadísimo". Cuando le preguntaron si la eliminación del Canalla, luego del acto de rebeldía, podía impulsarlos y darles un aura ganadora, respondió de manera breve y directa: "¿La mística? Jaja, ¿sabes cómo te la bajan la mística? En un segundo te la bajan" en torno al partido en Santiago del estero de este viernes sábado 29 de noviembre por los cuartos de final del actual torneo Clausura .