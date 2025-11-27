Chiqui Tapia desafía las críticas tras el escándalo con Estudiantes y Rosario Central: "Cara a cara"

El presidente de la AFA aseguró: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera, cara a cara”, frase con la que apuntó de manera directa a los dirigentes del Pincha que se expresaron públicamente contra la decisión de consagrar a Central.
También destacó su continuidad al frente del organismo: “Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, en un mensaje dirigido a quienes cuestionan su gestión y su influencia dentro de la estructura del fútbol local, incluyendo la del propio gobierno de Javier Milei.
El Claudio "Chiqui" Tapia y un premio que alimenta la discusión
El marco de estas declaraciones fueron los premios Alumni, una ceremonia anual que reúne a dirigentes, entrenadores, jugadores y periodistas. En esta gala, Tapia recibió el Alumni de Platino, un premio especial otorgado por su conducción.
En su discurso, agradeció el reconocimiento y pidió construir consensos: “El fútbol es pasión; los responsables de dar alegrías a los hinchas son los jugadores, los entrenadores y los árbitros. Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor”.
Mientras afuera continuaban las críticas por la legitimidad del título de Rosario Central y el desplante de Estudiantes, puertas adentro de la AFA, el organismo ofrecía una demostración explícita de apoyo a su presidente.
Repercusiones y clima de tensión
El premio llegó en un momento de máxima exposición. La discusión por la decisión de consagrar a Central sin votación formal, sumada al gesto de Estudiantes y a las críticas de dirigentes y referentes del deporte, profundizó una grieta que hace tiempo atraviesa al fútbol argentino.
Recordemos que los premios Alumni son entregados cada año por el Círculo de Dirigentes y exdirigentes de la AFA y reconocen a directivos, técnicos, jugadores, clubes y periodistas de todas las categorías del fútbol.