Chiqui Tapia desafía las críticas tras el escándalo con Estudiantes y Rosario Central: "Cara a cara"

La reacción de Estudiantes durante el pasillo de campeón a Rosario Central -con los futbolistas dando la espalda en señal de protesta por el reconocimiento del título anual- generó una fuerte controversia en el fútbol argentino. En ese contexto, Claudio "Chiqui" Tapia decidió responder públicamente.

El presidente de la AFA aseguró: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera, cara a cara” , frase con la que apuntó de manera directa a los dirigentes del Pincha que se expresaron públicamente contra la decisión de consagrar a Central.

También destacó su continuidad al frente del organismo: “Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más” , en un mensaje dirigido a quienes cuestionan su gestión y su influencia dentro de la estructura del fútbol local, incluyendo la del propio gobierno de Javier Milei.

El marco de estas declaraciones fueron los premios Alumni, una ceremonia anual que reúne a dirigentes, entrenadores, jugadores y periodistas. En esta gala, Tapia recibió el Alumni de Platino , un premio especial otorgado por su conducción.

En su discurso, agradeció el reconocimiento y pidió construir consensos: “El fútbol es pasión; los responsables de dar alegrías a los hinchas son los jugadores, los entrenadores y los árbitros. Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor” .

Mientras afuera continuaban las críticas por la legitimidad del título de Rosario Central y el desplante de Estudiantes, puertas adentro de la AFA, el organismo ofrecía una demostración explícita de apoyo a su presidente.

Repercusiones y clima de tensión

El premio llegó en un momento de máxima exposición. La discusión por la decisión de consagrar a Central sin votación formal, sumada al gesto de Estudiantes y a las críticas de dirigentes y referentes del deporte, profundizó una grieta que hace tiempo atraviesa al fútbol argentino.

Recordemos que los premios Alumni son entregados cada año por el Círculo de Dirigentes y exdirigentes de la AFA y reconocen a directivos, técnicos, jugadores, clubes y periodistas de todas las categorías del fútbol.