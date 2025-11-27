27 de noviembre de 2025 - 15:16

Chiqui Tapia desafía las críticas tras el escándalo con Estudiantes y Rosario Central: "Cara a cara"

El presidente de AFA rompió el silencio, defendió su gestión y recibió un premio especial sobre su liderazgo.

Por Cristian Reta

El presidente de la AFA aseguró: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera, cara a cara”, frase con la que apuntó de manera directa a los dirigentes del Pincha que se expresaron públicamente contra la decisión de consagrar a Central.

También destacó su continuidad al frente del organismo: “Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, en un mensaje dirigido a quienes cuestionan su gestión y su influencia dentro de la estructura del fútbol local, incluyendo la del propio gobierno de Javier Milei.

El Claudio "Chiqui" Tapia y un premio que alimenta la discusión

El marco de estas declaraciones fueron los premios Alumni, una ceremonia anual que reúne a dirigentes, entrenadores, jugadores y periodistas. En esta gala, Tapia recibió el Alumni de Platino, un premio especial otorgado por su conducción.

En su discurso, agradeció el reconocimiento y pidió construir consensos: “El fútbol es pasión; los responsables de dar alegrías a los hinchas son los jugadores, los entrenadores y los árbitros. Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor”.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió el Alumni de Platino.

Mientras afuera continuaban las críticas por la legitimidad del título de Rosario Central y el desplante de Estudiantes, puertas adentro de la AFA, el organismo ofrecía una demostración explícita de apoyo a su presidente.

Repercusiones y clima de tensión

El premio llegó en un momento de máxima exposición. La discusión por la decisión de consagrar a Central sin votación formal, sumada al gesto de Estudiantes y a las críticas de dirigentes y referentes del deporte, profundizó una grieta que hace tiempo atraviesa al fútbol argentino.

Recordemos que los premios Alumni son entregados cada año por el Círculo de Dirigentes y exdirigentes de la AFA y reconocen a directivos, técnicos, jugadores, clubes y periodistas de todas las categorías del fútbol.

