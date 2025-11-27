27 de noviembre de 2025 - 10:05

¿De River al Parque? El inesperado guiño del Pity Martínez en redes sociales.

El Pity Martínez figura entre los prescindibles en River para Marcelo Gallardo y saldrá en el próximo mercado de pases

El Pity Martínez en busca de nuevo equipo.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gonzalo Pity Martínez recordó lo que fue su primer titulo de copa argentina cuando Huracán le ganó en la edición 2014 a Rosario Central con la siguiente frase: "11 años y para toda la vida" el globo de parque patricios que se emocionan al pensar en la llegada del atacante mendocino desde River Plate de cara al próximo año.

El Pity tiene contrato vigente con River hasta diciembre de 2025 pero el muñeco Gallardo le informó al jugador de 32 años que no seria tenido en cuenta y buscará nuevo club.

image
El mensaje del Pity en su instagram.

Sus números con la banda en este año son pocos debido a que arrastró lesiones que le impidieron tener continuidad y por ello disputó solo 13 partidos oficiales completando 409 minutos y dando dos asistencias y sin anotar goles, además de no conseguir títulos. Él héroe de Madrid para las almas millonarias pondrá fin a su etapa como jugador del club y Huracán podría ser su próximo destino.

El paso del Pity Martínez por Huracán

El mendocino debutó el 10 de septiembre de 2011 contra Almirante Brown y fue parte fundamental del Globo para conseguir su primara Copa Argentina en Noviembre de 2014, luego de vencer por penales a Rosario Central y, en diciembre de ese mismo año, consiguió el ascenso a la primera división del futbol argentino luego de cuatro años en la B nacional.

En total, con el conjunto de Parque Patricios, disputó 97 partidos entre 2011 y 2015 en todas las competiciones realizando 10 goles y 15 asistencias. En enero del 2015 se marchó al club de sus amores, River, a cambio de 4.500.000 de dólares por el 80% de su pase.

image
El mendocino con la camiseta de Huracán.

