Tigre le amargó la fiesta a Lanús y clasificó a los cuartos de final del Clausura

El Matador venció por la mínima diferencia al Granate, en La Fortaleza. Ahora jugará ante Racing Club.

Tigre obtuvo un triunfazo en La Fortaleza ante Lanús, en un partido parejo y peleado que terminó 1 a 0 por el gol de David Romero en el comienzo del complemento. De esta forma, enfrentará a Racing Club por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Granate fue superior durante el primer tiempo, fundamentalmente gracias al tándem que formaron Marcelino Moreno y Eduardo Salvio. El Toto fue muy punzante por el sector derecho, y de sus pies nacieron algunas de las aproximaciones más peligrosas del equipo. La más clara fue el gran cabezazo de Rodrigo Castillo que Felipe Zenobio mandó al córner, pero también lo tuvo Ramiro Carrera.

La visita apenas cruzó la mitad del terreno, y sólo se aproximó con un tiro libre de Cabrera que rebotó en el camino, y que Medina finalizó con un disparo que se estrelló en el palo. Sin embargo, en la recta final de la etapa inicial comenzó a emparejar el trámite.

David Romero definió de primera en el área y puso el 1-0 para el Matador



Ese esfuerzo Matador tuvo su recompensa en el complemento, cuando sólo transcurrían 3 minutos y David Romero la mandó a guardar para adelantar a los de Dabove tras el rebote en un córner.

Lanús recuperó el manejo de la pelota luego del golpe recibido, y comenzó a arrimarse al arco de Zenobio. El primer aviso fue un centro de Moreno y el cabezazo de Marcich a las manos del arquero. Algunos minutos más tarde, Rodrigo Castillo peleó una bocha que quedó boyando en el área y la mandó a guardar después de puntearla ante la salida del portero. Sin embargo, el juez lo anuló a instancias del VAR por mano del delantero.