UEFA Champions League: agónico triunfo del Atlético de Madrid y dura caída del Liverpool

Gracias al gol de José María Giménez sobre la hora, el Atlético de Madrid venció 2 a 1 al Inter de Milán en el Metropolitano por la UEFA Champions League . Julián Álvarez había puesto en ventaja a los del Cholo, mientras que Zielinski lo igualó transitoriamente.

El presidente de CONMEBOL evitó dar marcha atrás con un pedido de los hinchas: "Es más seguro"

En Madrid, el Atlético batalló hasta el final para quedarse con una victoria clave en su pelea por la clasificación a los playoffs. Julián Álvarez abrió el marcador tras una maniobra que desacomodó a la defensa italiana, y q ue tuvo que ser convalidada por el VAR tras una supuesta mano de Alex Baena.

¡¡¡GOL AGÓNICO DE JOSEMA GIMÉNEZ PARA PONER EL 2-1 DE ATLÉTICO DE MADRID ANTE INTER SOBRE EL FINAL!!! Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x4YSLYU3u7

Inter reaccionó con el empate de Piotr Zielinski en el arranque del complemento, y adelantó líneas en busca del golpe final. El local sostuvo la presión en el cierre, y encontró el 2 a 1 en un anticipo de José María Giménez que desató el festejo del Colchonero .

Cabe destacar que Simeone alineó a los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone , mientras que Nicolás González ingresó en la segunda mitad. Por su parte, Lautaro Martínez lideró el ataque visitante sin incidencia en el resultado.

Mientras tanto, Arsenal superó 3 a 1 a Bayern Múnich y quedó como único líder con puntaje ideal. Jurrien Timber marcó el primero, Lennart Karl igualó para el conjunto alemán y en el complemento los ingresos de Noni Madueke y Gabriel Martinelli inclinaron la balanza.

El delantero brasileño aprovechó una salida fallida de Manuel Neuer y aseguró una victoria que consolidó al conjunto inglés en un nivel sostenido tanto en Premier League como en la competencia continental.

Real Madrid también tuvo una noche que alimentó su aspiración, ya que Kylian Mbappé convirtió cuatro goles en la victoria 4 a 3 sobre Olympiacos y se sumó a Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás como los únicos jugadores del club con un póker en Champions League. El equipo español remontó un inicio adverso, administró la ventaja mínima en el cierre y celebró un triunfo que lo devolvió a la conversación principal del torneo.

Liverpool quedó expuesto ante PSV en Anfield, ya que el equipo neerlandés ganó 4 a 1 con goles de Ivan Perišic, Guus Til y un doblete de Couhaib Driouech. Dominik Szoboszlai había igualado de manera transitoria, pero la producción ofensiva de la visita y los errores defensivos locales precipitaron un resultado que dejó a Arne Slot en una situación crítica a pocas fechas del cierre de la fase.