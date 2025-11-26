26 de noviembre de 2025 - 18:25

Úbeda está feliz: Velasco recibió el alta y Boca lo recupera para los playoffs del Clausura

Alan Velasco dejó atrás una distensión en su rodilla derecha, volvió a hacer fútbol en una práctica con Reserva y Boca recupera un jugador clave.

Alan Velasco, el volante de Boca Juniors, que se recuperó de una lesión ligamentaria y está a disposición de Claudio Úbeda.

Alan Velasco, el volante de Boca Juniors, que se recuperó de una lesión ligamentaria y está a disposición de Claudio Úbeda. 

En vísperas del cruce de cuartos de final con Argentinos en La Bombonera, el cuerpo técnico contará nuevamente con una pieza clave. Si bien todavía no había alcanzado su mejor versión en La Ribera, el futbolista de pasado en Independiente de a poco comenzaba a afianzarse y ganar ritmo, alternado entre titularidades y suplencias.

Alan Velasco, jugador que super&oacute; una lesi&oacute;n y est&aacute; a disposici&oacute;n de Claudio &Uacute;beda, DT de Boca Juniors.&nbsp;

Alan Velasco, jugador que superó una lesión y está a disposición de Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors.

Boca: qué lesión alejó a Alan Velasco de las canchas

La distensión en el ligamento interno de su rodilla derecha, lesión que lo afectó durante la segunda semana de octubre en un entrenamiento, fue un freno al ascenso que venía mostrando Velasco. Sin embargo, la rehabilitación avanzó más rápido de lo esperado y ahora le llegó una buena: ya está disponible y esta tarde se entrenará a la par de la Primera, junto al resto de sus compañeros.

De hecho, Boca se encargó de comunicar -con un posteo- que Velasco ya dejó atrás el problema ligamentario y esta mañana formó parte de un ensayo de fútbol junto a la Reserva, categoría que el jueves jugará el Superclásico en el marco de las semifinales del Torneo Proyección.Fue exigido y respondió con creces.

"Volviendo", escribió el Xeneize en sus redes oficiales, en una publicación en la que se lo ve al hábil mediocampista junto a juveniles del club. El semblante del jugador, con una sonrisa reluciente, demuestra sus sensaciones.

A partir de ahora, una vez que se integre, Úbeda lo evaluará día a día hasta el domingo para determinar si ya está en condiciones de concentrar e ir al banco de suplentes frente al Bicho, por los cuartos de final del Clausura.

