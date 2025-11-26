Úbeda está feliz: Velasco recibió el alta y Boca lo recupera para los playoffs del Clausura

En vísperas del cruce de cuartos de final con Argentinos en La Bombonera, el cuerpo técnico contará nuevamente con una pieza clave. Si bien todavía no había alcanzado su mejor versión en La Ribera, el futbolista de pasado en Independiente de a poco comenzaba a afianzarse y ganar ritmo, alternado entre titularidades y suplencias.
Boca: qué lesión alejó a Alan Velasco de las canchas
De hecho, Boca se encargó de comunicar -con un posteo- que Velasco ya dejó atrás el problema ligamentario y esta mañana formó parte de un ensayo de fútbol junto a la Reserva, categoría que el jueves jugará el Superclásico en el marco de las semifinales del Torneo Proyección.Fue exigido y respondió con creces.
"Volviendo", escribió el Xeneize en sus redes oficiales, en una publicación en la que se lo ve al hábil mediocampista junto a juveniles del club. El semblante del jugador, con una sonrisa reluciente, demuestra sus sensaciones.
A partir de ahora, una vez que se integre, Úbeda lo evaluará día a día hasta el domingo para determinar si ya está en condiciones de concentrar e ir al banco de suplentes frente al Bicho, por los cuartos de final del Clausura.