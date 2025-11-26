Una fortuna: La abultada cifra en dólares que un jugador de Racing deberá pagarle a Boca tras perder un juicio

El Xeneize había otorgado al jugador, que marchó libre en 2023, un préstamo de 500.000 dólares para la compra de una vivienda y la Justicia determinó que ese dinero no fue devuelto.

Boca logró un fallo contra un jugador surgido de sus inferiores, quien deberá abonar una fortuna.

La dirigencia de Boca recibió la confirmación de un fallo judicial que cierra un conflicto iniciado hace varios años con Agustín Almendra. El mediocampista, actualmente jugador de Racing, deberá abonar una abultada cifra en dólares, en concepto de resarcimiento económico, tras el dictamen.

La fortuna que Almendra deberá pagarle a Boca tras el fallo en contra El volante central deberá abonar 769.231 dólares en concepto de resarcimiento económico luego de que se comprobara que no devolvió un préstamo de 500.000 dólares que el club le otorgó en 2019 para la compra de una vivienda.

Racing Agustín Almendra es clave en el mediocampo académico, que busca recuperar la tenencia. Gentileza La causa se reactivó tras su salida en condición de libre en 2023 luego de una discusión con el entrenador de ese momento Sebastián Battaglia.

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, Almendra dejó de jugar en Boca, rechazó la renovación de su contrato y avanzó hacia su salida como agente libre. El préstamo impago constituyó el eje central del reclamo que el club llevó a la Justicia y que ahora obtuvo sentencia firme. La entidad de la Ribera presentó la documentación correspondiente y logró acreditar la existencia de la deuda.

El mediocampista xeneize, Agustín Almendra, dio positivo en los análisis antes de volver a los entrenamientos. / Gentileza. El mediocampista xeneize, Agustín Almendra, dio positivo en los análisis antes de volver a los entrenamientos. / Gentileza. Los números de Almendra en Boca y su actualidad en Racing Agustín Almendra, surgido de las divisiones inferiores de Boca, jugó 69 partidos oficiales, convirtió 6 goles y ganó 4 títulos. Su etapa terminó marcada por el conflicto con el cuerpo técnico y por un vínculo que no pudo recomponerse.

En la actualidad, el mediocampista vive un presente destacado en Racing. Desde su llegada a mediados de 2023 se consolidó como una pieza relevante en el equipo que conduce Gustavo Costas. Entre 2024 y 2025 la Academia conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con Almendra como uno de los futbolistas titulares. Sus números actuales incluyen 59 partidos disputados, 5 goles y 9 asistencias. Agustín Almendra.jpeg Vélez quiere comprar a Agustín Almendra y Racing ya respondió una primera oferta. GENTILEZA.