La mayoría de los conductores confunde estas señales azules y las multas pueden costar una fortuna

Muchos conductores circulan con la creencia de que las señales azules con flechas blancas cumplían la misma función. Un reporte advirtió que confundir la geometría de estos carteles provocó sanciones económicas severas, debido a que la ley distingue entre información y obligación absoluta.

El primer contacto visual con las señales de tránsito suele generar una interpretación automática. En las calles de Hungría , la presencia de un fondo azul con una flecha blanca se interpretó masivamente como una indicación genérica de ruta. Sin embargo, la normativa vial estableció una distinción jerárquica basada exclusivamente en la forma geométrica del panel metálico.

Los conductores enfrentaron problemas al ignorar que el diseño rectangular funcionaba únicamente como una señal informativa. Este formato indicaba que la calle era de sentido único, permitiendo al usuario conocer la dirección del flujo vehicular sin imponer una maniobra inmediata. La confusión se volvió crítica al encontrarse con la variante circular en las intersecciones.

La variante redonda de la señal azul no ofreció información, sino que dictó una conducta obligatoria. Según el Código de Circulación , este círculo obligó al conductor a seguir exclusivamente la dirección marcada por la flecha, prohibiendo cualquier otro giro o desplazamiento. Las autoridades viales detectaron que los conductores omitieron esta distinción en cruces complejos, asumiendo erróneamente que podían elegir su camino.

El costo de este error se reflejó en las actas de infracción. En Hungría, las multas por incumplir la dirección obligatoria o entrar en sentido contrario alcanzaron decenas de miles de forintos. El reporte de Némedi Kincs subrayó que esta sanción fue significativamente más alta que en otros países de la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, el mismo descuido se resolvió habitualmente con pagos inferiores a los 40 euros.

image

La diferencia jurídica entre "informar" y "ordenar" fue el eje de las sanciones aplicadas durante la jornada. Mientras que el cuadrado se limitó a describir el estado de la vía, el círculo actuó como una herramienta de regulación del tráfico. La policía húngara mantuvo la vigilancia en los puntos donde ambas señales coexistían, castigando la falta de atención al detalle geométrico que definía la legalidad de la maniobra.