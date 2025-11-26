"Toviggino no está solo": fuerte comunicado de la Liga Mendocina de Fútbol

La Liga Mendocina de Fútbol difundió un comunicado oficial donde expresó un “enérgico repudio frente a las amenazas, agravios y la difusión no autorizada de datos personales sufridos por el señor Pablo Toviggino” , según el escrito firmado por su presidente, Omar Sperdutti. La institución remarcó que estos hechos afectan “ su integridad, su seguridad y la de su entorno familiar ”.

El comunicado destaca un mensaje central basado en principios institucionales. “Reafirmamos nuestro compromiso absoluto con el respeto, la convivencia democrática y el diálogo responsable” , señala el documento, al rechazar cualquier forma de violencia, hostigamiento o exposición indebida de información privada. La Liga advierte sobre la gravedad de “toda conducta violenta, intimidatoria o que promueva el hostigamiento hacia cualquier persona” , especialmente cuando implica la vulneración de derechos fundamentales.

En el texto también se enfatiza la posición unificada del fútbol del interior: “Las 230 Ligas del Interior ratifican de manera unánime que continuamos transitando el camino marcado por su liderazgo, gestión y visión federal” , un rumbo que -según remarcan- cuenta con el “respaldo institucional del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia” .

El comunicado profundiza al señalar que el trabajo del Consejo Federal debió enfrentar “intereses particulares que históricamente han intentado apropiarse del fútbol del interior” , priorizando beneficios individuales por sobre los objetivos colectivos. En ese sentido, la Liga Mendocina sostiene que la actual conducción logró “defender el patrimonio institucional y el rol comunitario que nuestras entidades representan en todo el país” .

Asimismo, la LMF hace explícita su solidaridad con Toviggino. “Nos solidarizamos con el señor Pablo Toviggino, brindándole nuestro respaldo institucional y deportivo” , afirma el texto, que culmina con un mensaje contundente: “Todas las ligas y clubes del país están con él: PABLO TOVIGGINO NO ESTÁ SOLO” .

Pablo Toviggino (derecha) junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia. / archivo Pablo Toviggino (derecha) junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia. / archivo

El comunicado recuerda además que la labor del dirigente ha sido “fundamental para el fortalecimiento y desarrollo” de las instituciones deportivas del interior, al tiempo que confirma el acompañamiento de la Liga Mendocina “en este difícil momento”. El documento está fechado en Mendoza, 25 de noviembre de 2025 y firmado por Omar Sperdutti, Presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Recordemos que este repentino respaldo a Pablo Toviggino se dio en medio de un clima de creciente tensión dentro de la AFA, luego de la controversia por la consagración de Rosario Central y el cruce público entre el dirigente y Juan Sebastián Verón. La disputa se profundizó tras el tuit que desencadenó la decisión de que Estudiantes hiciera el pasillo al campeón, gesto que el plantel llevó a cabo de espaldas como forma de protesta. Este episodio se sumó a un escenario ya cargado de cuestionamientos por arbitrajes, fallos polémicos y una estructura competitiva muy discutida.

En ese marco, las ligas del interior volvieron a alinearse detrás de Toviggino, una figura central del armado federal de la AFA y, al mismo tiempo, protagonista de frecuentes controversias por sus intervenciones en redes. El comunicado mendocino se inscribe en una serie de apoyos que buscan cerrar filas frente a las críticas que provienen, sobre todo, desde Estudiantes de La Plata y del Gobierno nacional.