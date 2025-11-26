El presidente de CONMEBOL evitó dar marcha atrás con un pedido de los hinchas: "Es más seguro"

Alejandro Domínguez se refirió a la posibilidad de retornar a las finales ida y vuelta en la Copa Libertadores y Sudamericana, descartando su aplicación.

El presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se expresó sobre uno de los pedidos más recurrentes de los hinchas del fútbol del continente: regresar a las finales ida y vuelta en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Lejos de dejar viva la requisitoria, decidió descartarla de raíz.

En su cuenta oficial de Tik Tok, el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol respondió una serie de comentarios. Entre todos ellos, eligió el de un fanático que le solicitó "presi, mete de nuevo la final ida y vuelta". Al respecto, el directivo expresó: "Recibí muchísimas preguntas sobre la final ida y vuelta, y debo admitir que este formato marcó la historia de ambas finales de ambos campeonatos".

Alejandro Domínguez defendió las finales únicas en CONMEBOL: ¿VOLVERÁN LAS FINALES DE IDA Y VUELTA DE LA LIBERTADORES? El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, responde



El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez (@agdws), responde pic.twitter.com/ZWc2UZFpLm — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) November 26, 2025 Luego, confesó el motivo que lo llevó a cambiar el formato histórico de las competencias. "Lo que sí vimos y hemos estudiado es que en los últimos 10 años que se había jugado de esa manera (ida y vuelta), en 7 oportunidades el equipo que hizo de local en el segundo partido salió campeón", contó Domínguez.

Según sus palabras, ese fue el detonante para implementar el sistema de final única en un estadio neutral, donde no hay un mañana para ninguno de los dos equipos participantes. Sobre esta decisión, expresó: "Entonces nos pareció que más justo era que en un solo partido se tiene que definir todo. Son 90 minutos. Si no se logra definir ahí, se adicionan 30 minutos. Y si no fuera así, se lleva a penales. Pero en un partido es todo o nada. No hay segundas oportunidades".