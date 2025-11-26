26 de noviembre de 2025 - 19:44

El presidente de CONMEBOL evitó dar marcha atrás con un pedido de los hinchas: "Es más seguro"

Alejandro Domínguez se refirió a la posibilidad de retornar a las finales ida y vuelta en la Copa Libertadores y Sudamericana, descartando su aplicación.

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL

Foto:

CONMEBOL
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se expresó sobre uno de los pedidos más recurrentes de los hinchas del fútbol del continente: regresar a las finales ida y vuelta en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Lejos de dejar viva la requisitoria, decidió descartarla de raíz.

Leé además

La Bombonera podría albergar la final de la Copa Libertadores 2026.

Boca sueña con recibir la final de la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera

Por Cristian Reta
El plan de Conmebol para que Chile, Venezuela y Bolivia tengan chances reales en 2030

Conmebol impulsa un histórico Mundial 2030 que podría incluir a Chile, Venezuela y Bolivia

Por Cristian Reta

En su cuenta oficial de Tik Tok, el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol respondió una serie de comentarios. Entre todos ellos, eligió el de un fanático que le solicitó "presi, mete de nuevo la final ida y vuelta". Al respecto, el directivo expresó: "Recibí muchísimas preguntas sobre la final ida y vuelta, y debo admitir que este formato marcó la historia de ambas finales de ambos campeonatos".

Alejandro Domínguez defendió las finales únicas en CONMEBOL:

Embed

Luego, confesó el motivo que lo llevó a cambiar el formato histórico de las competencias. "Lo que sí vimos y hemos estudiado es que en los últimos 10 años que se había jugado de esa manera (ida y vuelta), en 7 oportunidades el equipo que hizo de local en el segundo partido salió campeón", contó Domínguez.

Según sus palabras, ese fue el detonante para implementar el sistema de final única en un estadio neutral, donde no hay un mañana para ninguno de los dos equipos participantes. Sobre esta decisión, expresó: "Entonces nos pareció que más justo era que en un solo partido se tiene que definir todo. Son 90 minutos. Si no se logra definir ahí, se adicionan 30 minutos. Y si no fuera así, se lleva a penales. Pero en un partido es todo o nada. No hay segundas oportunidades".

Por último, el pope también lanzó que el desarrollo de un único encuentro favorece la seguridad de los asistentes, y ayuda a que sea más justo para todos los involucrados. "Y de hecho, no solamente el espectáculo es más seguro, sino que también le damos la misma oportunidad a ambos clubes", cerró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Racing Club tendrá que afrontar una dura sanción por el recibimiento ante Flamengo

Racing Club recibió una dura sanción de CONMEBOL por el recibimiento en la Libertadores

Por Redacción Deportes
uefa champions league: agonico triunfo del atletico de madrid y dura caida del liverpool

UEFA Champions League: agónico triunfo del Atlético de Madrid y dura caída del Liverpool

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia y una batería de bajas para el 2026

Independiente Rivadavia renovará su plantel para el 2026: las fuertes bajas confirmadas

Por Redacción Deportes
Alan Velasco, el volante de Boca Juniors, que se recuperó de una lesión ligamentaria y está a disposición de Claudio Úbeda. 

Úbeda está feliz: Velasco recibió el alta y Boca lo recupera para los playoffs del Clausura

Por Redacción Deportes