21 de noviembre de 2025 - 16:43

Racing Club recibió una dura sanción de CONMEBOL por el recibimiento en la Libertadores

La Academia deberá jugar varios partidos a puertas cerradas, y pagará una cuantiosa suma de dinero por la pirotecnia en la semifinal de la Copa Libertadores

Racing Club tendrá que afrontar una dura sanción por el recibimiento ante Flamengo

Racing Club tendrá que afrontar una dura sanción por el recibimiento ante Flamengo

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Apenas unos días después de que APreViDe diera marcha atrás con la sanción que le impuso a Racing Club por el recibimiento ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, CONMEBOL anunció su propio castigo para la Academia para la próxima competición internacional.

Leé además

El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Racing el lunes

Marcelo Gallardo recurre al pasado para el trascendental duelo con Racing

Por Redacción Deportes
River Plate se prepara para el clásico con la Academia

River Plate: el Muñeco dio pistas del posible equipo ante Racing Club

Por Redacción Deportes

CONMEBOL, duro con Racing Club:

image

Durante la jornada de este viernes, la Academia recibió la durísima respuesta de la Confederación Sudamericana de Fútbol respecto a lo realizado por sus hinchas en el choque de vuelta correspondiente a la máxima competencia que organiza. Allí, el ente rector impuso que tendrá que disputar tres partidos sin público, más un cuarto con aforo reducido.

Además, CONMEBOL colocó una multa económica, no sólo por los elementos prohibidos que fueron utilizados dentro del estadio, sino también por un "grave hecho de racismo". En total, la institución tendrá que desembolsar cerca de 200 mil dólares.

De esta forma, Racing tendrá que atravesar gran parte del 2026 sin sus hinchas en el plano continental, donde por el momento clasificó a la Copa Sudamericana, pero se mantiene a la espera de salir campeón del Torneo Clausura para abrochar el último boleto disponible a la Copa Libertadores.

Ante River, la Academia si podrá llevar público:

Racing Club
Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo.

Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo.

Cabe destacar que durante la semana, el cuadro de Gustavo Costas había recibido una excelente noticia relacionada con este mismo tema, luego de una reunión cumbre que mantuvo el presidente de la entidad, Diego Milito, con el mandamás de la AFA (Claudio Chiqui Tapia), y representantes de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Racing Club podrá tener público ante el Millonario

Finalmente Racing Club podrá contar con su público para enfrentarse ante River Plate

Por Redacción Deportes
Racing y River Plate, tras los cuartos de final de la Copa Argentina, volverán a editar un choque caliente en los playoffs del Clausura. 

Racing Club y River Plate: el duelo más esperado de los playoffs del Clausura 2025

Por Redacción Deportes
Hockey Césped. UN San Juan y Los Tordos también están en cuartos de final. Las Azulgranas fueron campeonas del Apertura y Las Patitas lograron el primer puesto en la fase clasificatoria en este Clausura 2025.

Hockey Césped: Un sábado para disfrutar de cuatro partidos de gran nivel

Por Gonzalo Tapia
Milton Giménez retornará al once inicial de Boca Juniors

Con cambios, Boca Juniors delinea su equipo para enfrentar a Talleres

Por Redacción Deportes