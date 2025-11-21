Racing Club recibió una dura sanción de CONMEBOL por el recibimiento en la Libertadores

La Academia deberá jugar varios partidos a puertas cerradas, y pagará una cuantiosa suma de dinero por la pirotecnia en la semifinal de la Copa Libertadores

Racing Club tendrá que afrontar una dura sanción por el recibimiento ante Flamengo

Apenas unos días después de que APreViDe diera marcha atrás con la sanción que le impuso a Racing Club por el recibimiento ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, CONMEBOL anunció su propio castigo para la Academia para la próxima competición internacional.

CONMEBOL, duro con Racing Club: image Durante la jornada de este viernes, la Academia recibió la durísima respuesta de la Confederación Sudamericana de Fútbol respecto a lo realizado por sus hinchas en el choque de vuelta correspondiente a la máxima competencia que organiza. Allí, el ente rector impuso que tendrá que disputar tres partidos sin público, más un cuarto con aforo reducido.

Además, CONMEBOL colocó una multa económica, no sólo por los elementos prohibidos que fueron utilizados dentro del estadio, sino también por un "grave hecho de racismo". En total, la institución tendrá que desembolsar cerca de 200 mil dólares.

De esta forma, Racing tendrá que atravesar gran parte del 2026 sin sus hinchas en el plano continental, donde por el momento clasificó a la Copa Sudamericana, pero se mantiene a la espera de salir campeón del Torneo Clausura para abrochar el último boleto disponible a la Copa Libertadores.

Ante River, la Academia si podrá llevar público: Racing Club Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo. Gentileza. Cabe destacar que durante la semana, el cuadro de Gustavo Costas había recibido una excelente noticia relacionada con este mismo tema, luego de una reunión cumbre que mantuvo el presidente de la entidad, Diego Milito, con el mandamás de la AFA (Claudio Chiqui Tapia), y representantes de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide).