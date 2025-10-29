Una locura: el increíble recibimiento de Racing Club ante Flamengo

Los hinchas de Racing Club jugaron su propio partido en la previa del duelo ante Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Toda la tensión que causó la disputa del encuentro más importante de los últimos 50 años se canalizó en una postal histórica.

El color del hincha de la Academia comenzó a notarse en las horas anteriores al pitazo inicial de Piero Maza . Cuando el plantel de Gustavo Costas arribó al Cilindro de Avellaneda, una multitud de fanáticos rodeó al micro que transportaba a la delegación y desató un mar de cantitos , fuegos artificiales y el cotillón habitual de una cancha de fútbol.

Ya en el ingreso de ambos conjuntos al campo de juego, la locura se desató. Las luces del estadio se apagaron, y la enorme cantidad de público, que llenó hasta las escaleras de ingreso y cada espacio disponible, sacó una indescriptible cantidad de luces, fuegos artificiales y bengalas de humo. El césped dejó de verse, y el canto de los presentes resultó ensordecedor.

El show de los simpatizantes duró varios minutos, y rápidamente comenzó a viralizarse por las redes sociales. La ilusión encontró una vía de escape , y un método para demostrarle a los jugadores Académicos lo que significa este momento para aquel que vio a Racing en las buenas y en las malas.

Hace algunas horas, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte advirtió a la Academia sobre el uso de pirotecnia y elementos prohibidos en el ingreso de los equipos.

¡LOCURA ACADÉMICA! Así reciben en Avellaneda al micro del plantel de Racing en la previa ala vuelta de la semi de la CONMEBOL #Libertadores . Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/p5IqXqYTwE

El mensaje fue difundido en las últimas horas, en medio de los rumores que hablan de un recibimiento histórico en el Cilindro de Avellaneda. "El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa que para el partido de esta noche entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores, se encuentra absolutamente prohibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio (entiéndase tribunas, pasillos, o cualquier zona de concurrencia)", aseguraron.

La amenaza también incluyó la posible sanción que caería sobre el elenco de Avellaneda. "En el caso de constatarse la utilización de estos elementos en el evento, Racing Club deberá afrontar las consecuencias de esta infracción y las sanciones que tendrán lugar acorde a las facultades de esta Agencia y la Ley de Deporte. APREVIDE y la Jefatura de Policía departamental de Avellaneda han dado intervención a la justicia iniciándose una investigación penal preparatoria ante la fiscalía 4ta de Avellaneda a cargo del Fiscal Mariano Zitto", completaron.