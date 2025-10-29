Polémicas en la Copa Libertadores: todo Racing Club pidió penal y expulsión

El encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Racing Club y Flamengo dejó mucha tela para cortar

A pesar de que le costó mucho ser superior durante el primer tiempo, cuando padeció ante el buen juego del conjunto visitante, la Academia forzó algunas discutidas situaciones. La primera de ellas sucedió a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Mura marcaba a Jorge Carrascal en un saque de banda a favor de la visita. En ese momento, el colombiano intentó sacarse de encima al lateral por derecha, pero sacó un golpe de puño que pegó en el jugador local.

¿Jorge Carrascal debió irse expulsado por agresión? Embed ¿QUÉ TE PARECIÓ? Todo Racing pidió sanción para Carrascal.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/F2O4MSPa63 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025 El colegiado decidió no sancionar al volante, y tampoco lo hizo el VAR. Así, el pedido de Racing de que el exRiver reciba la tarjeta roja no surtió efecto y el encuentro continuó con normalidad.

Apenas dos minutos más tarde llegó la acción más discutida por el Cilindro de Avellaneda. Apretado por la desventaja en el resultado global, el elenco dirigido por Gustavo Costas metió la pelota al área buscando el ansiado tanto del empate. Tomás Conechny ganó en las alturas ante la marca del central Ortíz, Maravilla Martínez no pudo desviarla, y el lateral derecho Guillermo Varela no alcanzó a sacar el brazo cuando se disponía a cerrar por detrás de todos.

¿Fue penal para Racing Club por mano de Varela? Embed TODO RACING PIDIÓ PENAL EN EL CILINDRO: ¿qué te pareció esta jugada? Siga, siga dijeron el árbitro y el VAR.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8rSKFae6V9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025 Si bien la pelota pegó claramente en dicha zona, el juez y el VAR interpretaron que no hubo extensión del volumen del cuerpo, por lo que la jugada pasó sin sanción, y Racing Club se quedó con las ganas de un penal que hubiera simplificado el trámite.