Polémicas en la Copa Libertadores: todo Racing Club pidió penal y expulsión

Una noche de Copa Libertadores que se precie de tal debe tener, indefectiblemente, situaciones polémicas respecto al arbitraje. Y el encuentro de vuelta por las semifinales entre Racing Club y Flamengo no fue la excepción, con el árbitro Piero Maza como centro de la escena.
A pesar de que le costó mucho ser superior durante el primer tiempo, cuando padeció ante el buen juego del conjunto visitante, la Academia forzó algunas discutidas situaciones. La primera de ellas sucedió a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Mura marcaba a Jorge Carrascal en un saque de banda a favor de la visita. En ese momento, el colombiano intentó sacarse de encima al lateral por derecha, pero sacó un golpe de puño que pegó en el jugador local.
¿Jorge Carrascal debió irse expulsado por agresión?
El colegiado decidió no sancionar al volante, y tampoco lo hizo el VAR. Así, el pedido de Racing de que el exRiver reciba la tarjeta roja no surtió efecto y el encuentro continuó con normalidad.
Apenas dos minutos más tarde llegó la acción más discutida por el Cilindro de Avellaneda. Apretado por la desventaja en el resultado global, el elenco dirigido por Gustavo Costas metió la pelota al área buscando el ansiado tanto del empate. Tomás Conechny ganó en las alturas ante la marca del central Ortíz, Maravilla Martínez no pudo desviarla, y el lateral derecho Guillermo Varela no alcanzó a sacar el brazo cuando se disponía a cerrar por detrás de todos.
¿Fue penal para Racing Club por mano de Varela?
Si bien la pelota pegó claramente en dicha zona, el juez y el VAR interpretaron que no hubo extensión del volumen del cuerpo, por lo que la jugada pasó sin sanción, y Racing Club se quedó con las ganas de un penal que hubiera simplificado el trámite.
Gonzalo Plata agredió a Marcos Rojo, y se fue expulsado:
A los 10 minutos del complemento se generó la tercera acción discutida en el encuentro. Mientras el cuadro local se disponía a sacar un lateral en campo contrario, Marcos Rojo intentó levantar a Gonzalo Plata, que estaba caído en el suelo. En ese momento, el delantero ecuatoriano le tiró una trompada que provocó la rápida intervención de Piero Maza.
Sin dudarlo, el encargado de impartir justicia tomó la determinación de mostrarle la tarjeta roja al jugador de Flamengo. La visita no se quedó atrás, y pidió la expulsión del defensor académico por tomar de la camiseta a su rival. El VAR revisó, pero no halló pruebas para tomar esa decisión.