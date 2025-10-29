vivo

Racing empata con Flamengo y busca el milagro en la Copa Libertadores

Racing iguala sin goles ante Flamengo, en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Racing Club - Flamengo, por Copa Libertadores
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Final del primer tiempo

PT: 33' De Arrascaeta capturó sin marcas una pelota muerta en tres cuartos, y se metió al área tras luchar con dos defensores. Cambeses salió lejos y tapó el mano a mano

PT: 32' Pelotazo largo de Cambeses, Solari ganó en velocidad ante Varela, enganchó y remató apenas desviado

PT: 16' Otro buen disparo de Araújo desde afuera del área, que pasó cerquita

PT: 15' Flamengo avisó con una buena secuencia de pases, y un centro rasanta de De Arrascaeta para el remate exigido de Varela. Cambeses tapó el disparo

PT: 11' Centro venenoso de Mura al segundo palo, Conechny cabeceó abajo cerca del palo, y Rossi de milagro al córner

PT: 10' Gran disparo de Araújo que pasó cerca, tras el pase de Gonzalo Plata.

¡Arrancó el partido!

Formación de Flamengo:

image

Los once de Racing confirmados:

image

Atención: Flamengo llegó más tarde al estadio, y el encuentro se retrasó para las 21.50 horas

Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

