Racing empata con Flamengo y busca el milagro en la Copa Libertadores

Live Blog Post Final del primer tiempo

Live Blog Post PT: 33' De Arrascaeta capturó sin marcas una pelota muerta en tres cuartos, y se metió al área tras luchar con dos defensores. Cambeses salió lejos y tapó el mano a mano

Live Blog Post PT: 32' Pelotazo largo de Cambeses, Solari ganó en velocidad ante Varela, enganchó y remató apenas desviado

Live Blog Post PT: 16' Otro buen disparo de Araújo desde afuera del área, que pasó cerquita

Live Blog Post PT: 15' Flamengo avisó con una buena secuencia de pases, y un centro rasanta de De Arrascaeta para el remate exigido de Varela. Cambeses tapó el disparo

Live Blog Post PT: 11' Centro venenoso de Mura al segundo palo, Conechny cabeceó abajo cerca del palo, y Rossi de milagro al córner

Live Blog Post PT: 10' Gran disparo de Araújo que pasó cerca, tras el pase de Gonzalo Plata.

Live Blog Post ¡Arrancó el partido!

Live Blog Post Formación de Flamengo: image

Live Blog Post Los once de Racing confirmados: image