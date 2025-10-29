Racing empata con Flamengo y busca el milagro en la Copa Libertadores

Racing y Flamengo juegan este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de la primera semifinal de la Copa Libertadores. Tras perder la ida por 1 a 0 en el Estadio Maracaná, el elenco dirigido por Gustavo Costas irá en busca de remontar la serie y sacar su boleto a la gran final.
29-10-2025 22:44
Final del primer tiempo
29-10-2025 22:29
PT: 33' De Arrascaeta capturó sin marcas una pelota muerta en tres cuartos, y se metió al área tras luchar con dos defensores. Cambeses salió lejos y tapó el mano a mano
29-10-2025 22:27
PT: 32' Pelotazo largo de Cambeses, Solari ganó en velocidad ante Varela, enganchó y remató apenas desviado
29-10-2025 22:11
PT: 16' Otro buen disparo de Araújo desde afuera del área, que pasó cerquita
29-10-2025 22:10
PT: 15' Flamengo avisó con una buena secuencia de pases, y un centro rasanta de De Arrascaeta para el remate exigido de Varela. Cambeses tapó el disparo
29-10-2025 22:07
PT: 11' Centro venenoso de Mura al segundo palo, Conechny cabeceó abajo cerca del palo, y Rossi de milagro al córner
29-10-2025 22:06
PT: 10' Gran disparo de Araújo que pasó cerca, tras el pase de Gonzalo Plata.
29-10-2025 21:55
¡Arrancó el partido!
29-10-2025 20:31
Formación de Flamengo:
29-10-2025 20:30
Los once de Racing confirmados:
29-10-2025 20:29
Atención: Flamengo llegó más tarde al estadio, y el encuentro se retrasó para las 21.50 horas