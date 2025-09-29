Sufre Boca: el camino del Xeneize para meterse en la Copa Libertadores 2026

La derrota ante Defensa y Justicia por 2-1 dejó a Boca en zona de Sudamericana, pero aún le quedan seis duelos para volver a disputar la Copa Libertadores.

La derrota por 2-1 ante Defensa y Justicia no fue una más para Boca porque no solo le cortó una racha de seis partidos invictos, sino que lo puso en serio peligro para disputar la próxima Libertadores porque ahora cayó al cuarto lugar, por lo que está en zona de Sudamericana, debido a que Argentinos ocupa el tercer lugar de la tabla anual e iría al repechaje.

Copa Libertadores: cuáles son los camino que tiene Boca para llegarl certamen continental El Xeneize, que no disputó la fase principal del torneo de equipos más importante del continente en los últimos dos años, solo tiene dos caminos para meterse en la próxima edición: terminar entre los primeros tres de la anual o ser campeón del Clausura.

Si termina más abajo es cierto que se le puede abrir un cupo, pero para eso necesita que los que están por encima en la tabla (Rosario Central con 50, River con 49 y Argentinos con 47) ganen el torneo o la Copa Argentina, certamen del cual el conjunto azul y oro quedó fuera.

G15EGZ-W8AAUA4Y La pésima campaña de Boca Juniors durante la temporada 2025. Gentileza. Por esa razón, los seis compromisos que restan en el Clausura son esenciales para los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Deberán sumar la mayor cantidad de puntos para llegar a los playoffs con la clasificación a la Libertadores confirmada y, de esa manera, no verse obligados a ser campeones.

Sin embargo, los partidos que le quedan no serán para nada sencillos, más allá de que tendrá la ventaja de que cuatro serán en condición de local, donde -se supone- Boca se hará mucho más fuerte que cuando juega de visitante.