Sufre Boca: el camino del Xeneize para meterse en la Copa Libertadores 2026

La derrota ante Defensa y Justicia por 2-1 dejó a Boca en zona de Sudamericana, pero aún le quedan seis duelos para volver a disputar la Copa Libertadores.

Boca perdió con Defensa y Justicia 2-1 y complicó sus chances de meterse en la Copa Libertadores 2026. 

Defensa y Justicia - Boca Juniors, por la Liga Profesional

Si termina más abajo es cierto que se le puede abrir un cupo, pero para eso necesita que los que están por encima en la tabla (Rosario Central con 50, River con 49 y Argentinos con 47) ganen el torneo o la Copa Argentina, certamen del cual el conjunto azul y oro quedó fuera.

La pésima campaña de Boca Juniors durante la temporada 2025.

Por esa razón, los seis compromisos que restan en el Clausura son esenciales para los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Deberán sumar la mayor cantidad de puntos para llegar a los playoffs con la clasificación a la Libertadores confirmada y, de esa manera, no verse obligados a ser campeones.

El primer escollo para los de Russo será Newell's, el próximo domingo desde las 19. El equipo del Ogro Fabbiani no viene bien, ya que se quedó fuera de la Copa Argentina y está anteúltimo en la zona A. Luego, el Xeneize visitará a Barracas, el sábado 11 de octubre desde las 14.30. El Guapo es uno de los protagonistas del grupo y es escolta de Unión.

Después Boca tendrá que recibir a Belgrano, que ha levantado su nivel en los últimos partidos con el Ruso Zielinski en el banco y más tarde deberá visitar a Estudiantes en La Plata, que tras quedarse afuera de la Libertadores apuntará con todo los cañones al certamen local.

La tabla de posiciones ANUAL, la que otorga tres cupos a la Copa Libertadores.

En la anteúltima fecha, el Xeneize tendrá un encuentro que podría marcar el rumbo en lo que resta del año porque recibirá a River en un partido de alto impacto, ya que una victoria podría enderezar el barco, pero una derrota sería un golpe difícil de digerir. El cruce sería el segundo fin de semana de noviembre, ya que el del 26 de octubre no habrá fútbol por las elecciones.

Finalmente, los comandados por Russo cerrarán su camino rumbo a la Libertadores frente a Tigre, también en la Bombonera, y será el último antes de los playoffs. ¿Podrá Boca volver a jugar la copa que tanto ilusiona a sus hinchas?

