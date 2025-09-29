Se conoció la postura de Boca sobre Miguel Ángel Russo tras la sorpresiva derrota en Florencio Varela

El experimentado DT no estuvo al frente contra Defensa y Justicia por una licencia médica y desde Boca hablaron de “hermetismo total” sobre su estado de salud.

La derrota de Boca ante Defensa y Justicia en Florencio Varela no solo complica la clasificación a la próxima instancia del Torneo Clausura y a la Copa Libertadores 2026, sino que estuvo atravesada por una ausencia que pesa más que el resultado: Miguel Ángel Russo no estuvo en el banco de suplentes por una licencia médica.

Lo cierto es que los hinchas xeneizes se encuentran en alerta, mientras que la dirigencia del club mantiene un hermetismo total respecto al estado de salud de Russo. Recordemos que el entrenador fue internado por una infección urinaria y, aunque recibió el alta, volvió a quedar bajo observación médica.

Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca La decisión de Ubeda con el plantel de Boca En lugar de Russo, quien quedó a cargo del plantel fue Claudio Úbeda, quien dirigió al equipo y tomó decisiones inmediatas tras el encuentro en Varela, ya que decidió darle dos días libres al plantel y los jugadores recién volverán a entrenarse el martes en Ezeiza.

Úbeda, además, respaldó públicamente a Russo y explicó el diálogo que mantienen en estas horas difíciles: “Hablé con él ayer y hoy… respaldándolo en todo lo que diga”, señaló en conferencia de prensa.

image En lo deportivo, la caída complicó la tabla anual, ya que Boca quedó cuarto en la tabla anual con 47 puntos, los mismos que Argentinos Juniors, pero con peor diferencia de gol”, lo que lo deja de momento en zona de Copa Sudamericana y fuera de la Libertadores.