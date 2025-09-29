29 de septiembre de 2025 - 12:05

Se conoció la postura de Boca sobre Miguel Ángel Russo tras la sorpresiva derrota en Florencio Varela

El experimentado DT no estuvo al frente contra Defensa y Justicia por una licencia médica y desde Boca hablaron de “hermetismo total” sobre su estado de salud.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca

Por Cristian Reta

Lo cierto es que los hinchas xeneizes se encuentran en alerta, mientras que la dirigencia del club mantiene un hermetismo total respecto al estado de salud de Russo. Recordemos que el entrenador fue internado por una infección urinaria y, aunque recibió el alta, volvió a quedar bajo observación médica.

Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca
La decisión de Ubeda con el plantel de Boca

En lugar de Russo, quien quedó a cargo del plantel fue Claudio Úbeda, quien dirigió al equipo y tomó decisiones inmediatas tras el encuentro en Varela, ya que decidió darle dos días libres al plantel y los jugadores recién volverán a entrenarse el martes en Ezeiza.

Úbeda, además, respaldó públicamente a Russo y explicó el diálogo que mantienen en estas horas difíciles: “Hablé con él ayer y hoy… respaldándolo en todo lo que diga”, señaló en conferencia de prensa.

En lo deportivo, la caída complicó la tabla anual, ya que Boca quedó cuarto en la tabla anual con 47 puntos, los mismos que Argentinos Juniors, pero con peor diferencia de gol”, lo que lo deja de momento en zona de Copa Sudamericana y fuera de la Libertadores.

Boca y un hermetismo total sobre el futuro de Russo

En Boca optaron por el hermetismo total respecto al estado de salud de experimentado DT y según Infobae, tanto la directiva como el cuerpo técnico están encima de Russo y su familia “lo justo y necesario” para no invadir su privacidad en este delicado momento.

Además, el mismo medio aseguró que el propio Riquelme, con quien Russo mantiene un estrecho vínculo, le aclaró que dirija las prácticas y partidos cuando lo crea necesario; de lo contrario, la directiva respaldará las decisiones de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

