Boca ganaba 2 a 0, pero Central Córdoba reaccionó y sacó un gran empate en La Bombonera

El Xeneize igualó 2 a 2 con el conjunto santiagueño por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca lo ganaba 2 a 0 en casa y se prendía a la cima, pero Central Córdoba reaccionó y alcanzó el inesperado empate. Así, ambos quedaron dos puntos por debajo de alcanzar el puesto de avanzada en la Zona A de la Liga Profesional.

El equipo de Miguel Ángel Russo fue una tromba desde el inicio, superando sin problemas el plan de partido del Ferroviario. La idea visitante de presionar en la zona media para provocar pérdidas de balón no surtió efecto, y el dueño de casa logró saltear los intentos de recuperación, contando de esa forma con espacios para crear ocasiones.

Así, las chances fueron incontables en la primera mitad, aunque con bajo nivel de efectividad. Milton Giménez, reemplazante del lesionado Edinson Cavani, tuvo las primeras tres con un remate desviado, un cabezazo en un córner, y un mano a mano que perdió ante Aguerre; Palacios se infiltró dos veces por su sector y probó al arco; y Merentiel tuvo la suya de cabeza.

Centro de Blanco y gol de Battaglia para el 1 a 0 de Boca: Embed ARRIBA EL XENEIZE: Battaglia capturó una pelota que quedó picando en el área y puso el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LqyZu3u5d0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025 Sin embargo, la llave para abrir el marcador estaba en otro lado: la pelota parada. Boca avisó tres veces de tiro de esquina, ante el flojo reparto de marcas de Central Córdoba. A los 40', el que aprovechó para estampar el 1 a 0 fue Rodrigo Battaglia, que no dejó pasar un rebote en el área chica.

Miguel Merentiel amplió la cuenta: Embed ¡APARECIÓ LA BESTIA! Merentiel estampó el 2-0 de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2kbBm9AkVP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025 El complemento empezó con la misma tónica. A tal punto la noche era tranquila que a los 10' Miguel Merentiel apareció en soledad como un fantasma por el centro, y mandó al fondo de las piolas un rebote de Giménez.