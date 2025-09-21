21 de septiembre de 2025 - 23:17

Boca ganaba 2 a 0, pero Central Córdoba reaccionó y sacó un gran empate en La Bombonera

El Xeneize igualó 2 a 2 con el conjunto santiagueño por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Foto:

CACC
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Boca lo ganaba 2 a 0 en casa y se prendía a la cima, pero Central Córdoba reaccionó y alcanzó el inesperado empate. Así, ambos quedaron dos puntos por debajo de alcanzar el puesto de avanzada en la Zona A de la Liga Profesional.

El equipo de Miguel Ángel Russo fue una tromba desde el inicio, superando sin problemas el plan de partido del Ferroviario. La idea visitante de presionar en la zona media para provocar pérdidas de balón no surtió efecto, y el dueño de casa logró saltear los intentos de recuperación, contando de esa forma con espacios para crear ocasiones.

Así, las chances fueron incontables en la primera mitad, aunque con bajo nivel de efectividad. Milton Giménez, reemplazante del lesionado Edinson Cavani, tuvo las primeras tres con un remate desviado, un cabezazo en un córner, y un mano a mano que perdió ante Aguerre; Palacios se infiltró dos veces por su sector y probó al arco; y Merentiel tuvo la suya de cabeza.

Centro de Blanco y gol de Battaglia para el 1 a 0 de Boca:

Embed

Sin embargo, la llave para abrir el marcador estaba en otro lado: la pelota parada. Boca avisó tres veces de tiro de esquina, ante el flojo reparto de marcas de Central Córdoba. A los 40', el que aprovechó para estampar el 1 a 0 fue Rodrigo Battaglia, que no dejó pasar un rebote en el área chica.

Miguel Merentiel amplió la cuenta:

Embed

El complemento empezó con la misma tónica. A tal punto la noche era tranquila que a los 10' Miguel Merentiel apareció en soledad como un fantasma por el centro, y mandó al fondo de las piolas un rebote de Giménez.

Todo era a pedir del Xeneize, pero la cosa se modificó rápidamente para el padecimiento del dueño de casa. Central Córdoba reaccionó en el momento menos pensado gracias a tres cambios correctos de De Felippe, y algunos instantes después José Florentín convirtió de cabeza en un córner muy confuso, donde parecía que nadie podía dominar la pelota.

Sorpresivo descuento del Ferroviario:

Embed

Con el descuento se inició la etapa de dominio del elenco de Santiago del Estero, que se acercó al empate con un disparo desviado de José Florentín, y lo consiguió con un golazo de Iván Gómez, que la clavó en el ángulo a la salida de un córner.

Golazo de Central Córdoba para el 2 a 2:

Embed

Gran empate sacó Central Córdoba de La Bombonera, reponiéndose de un inicio complicado para hacerse fuerte en un estadio siempre complicado. Así, demostró que es un hueso duro de roer, y le ahogó la fiesta a Boca.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

