Franco Colapinto y el lamento por el último puesto: "Me complicó la vida"

El piloto argentino de Alpine protagonizó un choque con Albon, su excompañero en Williams, que lo perjudicó y relegó en la carrera.

El fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 fue uno de los más accidentados del año y uno de los afectados fue el líder Oscar Piastri, quien no pasó de la primera vuelta. Lo cierto es que Franco Colapinto vivió también unos días con varios incidentes a bordo de su Alpine.

En la jornada de clasificación, el piloto argentino no pudo acceder a Q2 tras estrellarse contra el muro y en la carrera, el joven oriundo de Pilar sufrió un incidente con su excompañero de Williams, Alex Albon, que lo relegó al último lugar, de donde no pudo escapar, pese a que en algún momento se mantuvo delante de Pierre Gasly.

Embed ¡TOQUE de Albon con Franco Colapinto!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/DaavlQO1Tt — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 21, 2025 ¿Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera en Bakú? En el comienzo de la carrera se observó al argentino acceder varias posiciones y pasar del 16° lugar al puesto 13, pero una temprana entrada a boxes y el toque del Williams le terminó perjudicando: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, señaló el piloto en el corralito.

“Tuve una buena largada, pasé a varios autos, pero no tenemos ritmo en el auto. No tenemos ritmo para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las cosas así que hay que mejorar”, finalizó el piloto de Alpine que se juega, carrera a carrera, su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.