21 de septiembre de 2025 - 10:56

Franco Colapinto y el lamento por el último puesto: "Me complicó la vida"

El piloto argentino de Alpine protagonizó un choque con Albon, su excompañero en Williams, que lo perjudicó y relegó en la carrera.

Franco Colapinto quedó último en Bakú

Franco Colapinto quedó último en Bakú

Por Cristian Reta

En la jornada de clasificación, el piloto argentino no pudo acceder a Q2 tras estrellarse contra el muro y en la carrera, el joven oriundo de Pilar sufrió un incidente con su excompañero de Williams, Alex Albon, que lo relegó al último lugar, de donde no pudo escapar, pese a que en algún momento se mantuvo delante de Pierre Gasly.

¿Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera en Bakú?

En el comienzo de la carrera se observó al argentino acceder varias posiciones y pasar del 16° lugar al puesto 13, pero una temprana entrada a boxes y el toque del Williams le terminó perjudicando: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, señaló el piloto en el corralito.

“Tuve una buena largada, pasé a varios autos, pero no tenemos ritmo en el auto. No tenemos ritmo para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las cosas así que hay que mejorar”, finalizó el piloto de Alpine que se juega, carrera a carrera, su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.

Recordemos que la consecuencia del choque de Albon fue una penalidad de 10 segundos y puntos en la superlicencia. Mientras que Colapinto sufrió daños en su alerón, lo que le hizo perder potencia y la imposibilidad de mantener una carrera prolija, incluso siendo superado en las últimas vueltas por su compañero, Pierre Gasly.

Por Redacción Deportes