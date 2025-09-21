Así fue la largada de Franco Colapinto y el posterior accidente que lo dejó último en Bakú

El piloto argentino fue chocado de atrás por el Williams de Alex Albon en la disputa por la posición 18 y cayó al último puesto en el GP de Azerbaiyán.

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 tuvo su gran carrera este domingo, donde Max Verstappen fue el poleman y Franco Colapinto partió desde la 16° posición y se esperaba lo que al final terminó sucediendo: una largada magistral del argentino, en un circuito donde consiguió sus primeros puntos de la categoría.

Ni bien el semáforo habilitó el lanzamiento de la carrera, el argentino conservó su puesto, pero en las primeras curvas logró superar a Stroll y luego Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, chocó tras la curva 4 y, en el ingreso del Safety Car, el argentino logró subir dos posiciones.

El incidente entre Franco Colapinto y Alex Albon que relegó al argentino Ni bien se relanzó la carrera, el corredor nacional superó a Oliver Bearman y se posicionó en la 13° posición, pero no pudo jamás acercarse a Fernando Alonso, cuyo monoplaza tenía mejor ritmo y potencia. Además, era seguido de cerca por Lance Stroll.

Al ver como sufría el Alpine del argentino, la escudería lo llamó a boxes para cambiar sus compuestos y en la salida fue superado por el último, su excompañero en Williams, lo chocó de atrás, en la disputa por la posición 18 y perdió 10 segundos adicionales.