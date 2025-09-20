Fórmula 1: Franco Colapinto volvió a chocar en una clasificación y largará 16° en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: Max Verstappen se quedó con la pole, fue secundado por Carlos Sainz y tercero quedó Liam Lawson

Franco Colapinto, de los registros de la escudería Alpine, chocó durante su clasificación, la Q1, del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y no pudo correr la Q2, por lo que largará en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fue justamente Albon, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Franco Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo una previa al choque del piloto bonaerense, por el accidente del tailandés Alexander Albon (Williams).

El piloto nacional, tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.

Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

El piloto neerlandés Max Verstappen, que viene de conseguir el triunfo en el GP de Italia, consiguió la pole position gracias a su tiempo de 1:41,117, y largará primero en la carrera de este domingo.

Esta es una muy buena oportunidad para Verstappen, ya que los dos que están por delante suyo en el campeonato, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri (ambos de McLaren), largarán 7° y 9°, respectivamente.

La gran sorpresa de la clasificación fue el español Carlos Sainz Jr, que terminó en la segunda posición, mientras que el neozelandés Liam Lawson saldrá en el tercer lugar.

La Q3 estuvo marcada por varias banderas rojas, debido a los choques del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Piastri.

Así largarán en el GP de Azerbaiyán

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz Jr. (Williams)

3- Liam Lawson (Racing Bulls)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- George Russell (Mercedes)

6- Yuki Tsunoda (Red Bull)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oscar Piastri (McLaren)

10- Charles Leclerc (Ferrari)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Lewis Hamilton (Ferrari)

13- Gabriel Bortoleto (Sauber)

14- Lance Stroll (Aston Martjn)

15- Oliver Bearman (Haas)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Nico Hulkenberg (Sauber)

18- Esteban Ocon (Haas)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Alexander Albon (Williams)