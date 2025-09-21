21 de septiembre de 2025 - 10:00

Max Verstappen dominó en Azerbaiyán y Franco Colapinto terminó último tras un incidente

El neerlandés ganó con autoridad en Bakú tras largar desde la pole. Oscar Piastri abandonó en la primera vuelta y Franco Colapinto terminó en último lugar.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán

Por Nicolás Salas

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 se convirtió en un punto de quiebre en la temporada de Fórmula 1. En apenas la primera vuelta, Oscar Piastri quedó fuera de carrera tras impactar contra el muro, dejando a McLaren sin su principal carta en la lucha por el campeonato. Mientras tanto, Max Verstappen capitalizó la situación y ganó en Bakú.

Un inicio dramático en Bakú

La largada fue determinante, ya que Piastri, que había llegado como líder del campeonato, perdió el control en una de las frenadas más exigentes del trazado urbano y terminó contra las barreras. El australiano, que ya había sufrido un golpe en la clasificación, se retiró de inmediato y dejó a McLaren sin margen de maniobra en un circuito donde la estrategia y la paciencia suelen ser decisivas.

Desde la pole, Verstappen se sostuvo al frente con un ritmo constante. Con neumáticos medianos en la primera tanda y un paso seguro en boxes, el neerlandés mantuvo la diferencia frente a sus perseguidores y no cedió el liderazgo en ningún momento de las 51 vueltas.

En cuanto a la lucha detrás, George Russell demostró solidez al conseguir un segundo puesto, mientras que Carlos Sainz logró su primer podio en Williams: “Es el mejor podio de mi carrera”, diría el español por radio.

Carlos Sainz logr&oacute; un hist&oacute;rico podio con Williams

Carlos Sainz logró un histórico podio con Williams

Sin embargo, uno de los pilotos de la jornada fue Liam Lawson, con un enorme quinto puesto, que le permitió superar a Yuki Tsunoda, el piloto que lo desplazó en Red Bull. Por otro lado, Lando Norris se quedó en un triste séptimo puesto y si bien, le descontó a su compañero y líder del campeonato, tenía un gran escenario para lograr más puntos.

¿Cuándo volverán a correr en la Fórmula 1?

A la máxima categoría del automovilismo le quedan 7 carreras y 3 sprints. La próxima parada será del 3 al 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur.

Tras la victoria de Max Verstappen, así quedó el Gran Premio de Azerbaiyán

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Max Verstappen Red Bull 25 puntos
2 George Russell Mercedes 18 puntos
3 Carlos Sainz Williams 15 puntos
4 Kimi Antonelli Mercedes 12 puntos
5 Liam Lawson Racing Bulls 10 puntos
6 Yuki Tsunoda Red Bull 8 puntos
7 Lando Norris McLaren 6 puntos
8 Lewis Hamilton Ferrari 4 puntos
9 Charles Leclerc Ferrari 2 puntos
10 Isack Hadjar Racing Bulls 1 punto
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0 puntos
12 Oliver Bearman Haas 0 puntos
13 Alex Albon Williams 0 puntos
14 Esteban Ocon Haas 0 puntos
15 Fernando Alonso Aston Martin 0 puntos
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0 puntos
17 Lance Stroll Aston Martin 0 puntos
18 Pierre Gasly Alpine 0 puntos
19 Franco Colapinto Alpine 0 puntos
20 Oscar Piastri McLaren DNF

