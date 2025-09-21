Max Verstappen dominó en Azerbaiyán y Franco Colapinto terminó último tras un incidente

El neerlandés ganó con autoridad en Bakú tras largar desde la pole. Oscar Piastri abandonó en la primera vuelta y Franco Colapinto terminó en último lugar.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 se convirtió en un punto de quiebre en la temporada de Fórmula 1. En apenas la primera vuelta, Oscar Piastri quedó fuera de carrera tras impactar contra el muro, dejando a McLaren sin su principal carta en la lucha por el campeonato. Mientras tanto, Max Verstappen capitalizó la situación y ganó en Bakú.

El piloto neerlandés consiguió su cuarta victoria de la temporada y no se rinde, siendo el único corredor capaz de pelearle de igual a igual a los poderosos McLaren y se ubica tercero en el Campeonato de Pilotos. Por su parte, Franco Colapinto terminó último, tras ser chocado de atrás por Alex Albon.

Un inicio dramático en Bakú La largada fue determinante, ya que Piastri, que había llegado como líder del campeonato, perdió el control en una de las frenadas más exigentes del trazado urbano y terminó contra las barreras. El australiano, que ya había sufrido un golpe en la clasificación, se retiró de inmediato y dejó a McLaren sin margen de maniobra en un circuito donde la estrategia y la paciencia suelen ser decisivas.

Desde la pole, Verstappen se sostuvo al frente con un ritmo constante. Con neumáticos medianos en la primera tanda y un paso seguro en boxes, el neerlandés mantuvo la diferencia frente a sus perseguidores y no cedió el liderazgo en ningún momento de las 51 vueltas.

En cuanto a la lucha detrás, George Russell demostró solidez al conseguir un segundo puesto, mientras que Carlos Sainz logró su primer podio en Williams: “Es el mejor podio de mi carrera”, diría el español por radio.